Türkiye'nin 7 bölgesinden ve Türk coğrafyasından katılım sağlanacak Yörük Türkmen Toyu İzmir'de başladı. Azerbaycan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Gagauzya gibi Türk cumhuriyetlerinden katılımın sağlandığı kurultay, her yörenin kendi tarihini ve geleneklerini anlatacağı tarihçi ve akademisyenlere de ev sahipliği yapacak.

Türk dünyasının büyük buluşması İzmir'de başladı

Yörük Türkmen Toyu İzmir'de başladı

İZMİR - Türkiye'nin 7 bölgesinden ve Türk coğrafyasından katılım sağlanacak Yörük Türkmen Toyu İzmir'de başladı.

Çepni Federasyonu ve Erdebil Horasan Alevi Ocakları Bilim Kültür Araştırma ve Eğitim Vakfı tarafından İzmir'de düzenlenen Yörük Türkmen Toyu, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda başladı. Azerbaycan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Gagauzya gibi Türk cumhuriyetlerinden katılımın sağlandığı kurultay, her yörenin kendi tarihini ve geleneklerini anlatacağı tarihçi ve akademisyenlere de ev sahipliği yapacak. Ayrıca etkinlikte, her yörenin halk dansları, sanatçıları, şairleri, yazarları da kendi kültürlerinden örnekler sergileyecek.

"Birliğimizi beraberliğimizi sağlamak istiyoruz"

Etkinliği organize eden Erdebil Horasan Alevi Ocakları Bilim Kültür Araştırma ve Eğitim Vakfı'nın Genel Başkanı Ali Aker, tüm Türk dünyasını bir araya getirerek acılara ve geleneklere ortak olma hedefinde olduklarını söyledi. Aker, "Türk dünyası buluşması zaten adıyla belli: 'Tüm kardeşlerin buluşması.' Yani mezhep kavgası olmadan, Türklüğümüzün, Türkçemizin altında tüm kardeşlerimizi bir araya getirip, kaynaştırıp, birliğimizi beraberliğimizi sağlamak istiyoruz. Kerkük'teki yaramız olsun, Azerbaycan'daki yaramız olsun, bu acılara hep beraber ortak olacağız. Toyumuzda da ortak olacağız. Türk'ün birliği çok önemlidir. Türkiye'mizin huzur içinde, barış içinde olmasını buradan temenni ediyoruz ve buna da büyük katkı sunmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Merkezi'ne bekliyoruz. Başta Kazakistan olmak üzere Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kerkük, Balkanlar; her taraftan kardeşlerimiz burada. Hacı Bektaş Veli Efendi'nin sözüyle de 'Gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım' diyorum. Bütün canları davet ediyorum" dedi.

"Bir kamuoyu oluşturma hedefindeyiz"

Çepni Federasyonu Başkanı Muhammet Arif Genç ise, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ilk Türk dünyası buluşmasını 5 - 8 Ocak arası İstanbul Maltepe'de yaptık. İkincisini de burada yapmayı hedefledik ve şimdi buradayız. İşte bütün Türkiye'deki Yörük Türkmenler ve Türk dünyasındaki topluluklarla herkesi topladık. Burada büyük bir etkinlik yapıyoruz. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar yayılmış bir Türk toplumu var. Biz hem acılarımızı burada konuşup ortak oluyoruz hem de buna dair bir kamuoyu oluşturma hedefindeyiz" açıklamasında bulundu.

Yörük Türkmen Toyu, 21-24 Eylül tarihleri arasında Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda gerçekleşecek.