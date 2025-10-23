Haberler

Türk Dünyası Yazar ve Şairleri Talas Buluşması 1-4 Kasım'da Gerçekleşecek

Talas Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte, 14 ülkeden 48 yazar ve şair bir araya gelecek. Etkinlik, şiir geceleri, paneller, konferanslar ve konserlerle zenginleştirilecek.

Talas Belediyesinin ev sahipliğinde "Türk Dünyası Yazar ve Şairleri Talas Buluşması" gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türkiye Yazarlar Birliği iş birliğiyle 1-4 Kasım arasında düzenlenen etkinlik, 14 ülkeden 48 yazar ve şairi Kayseri'de buluşturacak.

Buluşma şiir geceleri, paneller, konferanslar, yazar ve şairlerin öğrencilerle buluşmaları ile konserlerden oluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, etkinliğin Türk dünyasının ortak dilini, duygusunu ve kültürel mirasını canlı tutmak açısından önem taşıdığını ifade etti.

Programın açılışı 1 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'da Erciyes Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Kültür Sanat
