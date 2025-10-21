'Türk Dünyası Turizm Başkenti' Ankara'nın etkinlik takvimi belli oldu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2026 yılı 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' seçilen Ankara'mızın Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen etkinlik takvimi belli oldu. Bakan Yardımcımız Sayın Serdar Çam bugün hem etkinlik programımızı paylaştı hem de ' Ankara 2026' resmi logosunun ilk kez tanıtımını yaptı" dedi.

Bakan Ersoy, Nsosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Güzel bir haberimiz var. 2026 yılı 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' seçilen Ankara'mızın Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen etkinlik takvimi belli oldu. Tarihiyle, kültürüyle, ruhuyla bu ünvan Ankara'mıza çok yakışmıştı. Bakan Yardımcımız Sayın Serdar Çam bugün hem etkinlik programımızı paylaştı hem de ' Ankara 2026' resmi logosunun ilk kez tanıtımını yaptı. Türk dünyasının birlik ve kardeşliğini, Ankara'nın köklü mirasıyla buluşturan bu sembol, 2026 boyunca düzenlenecek tüm etkinliklerin simgesi olacak" dedi.

'ANKARA'YI HEP BİRLİKTE YENİDEN KEŞFEDECEĞİZ'

Bakan Ersoy, " Ankara'mızı tek ses ve tek güç olarak çok daha kuvvetli bir şekilde tanıtmak üzere tüm paydaşlarımıza da 2026 yılında gerçekleştirmeyi planladıkları etkinlikleri Bakanlığımız ile paylaşmaları çağrısında bulunduk. Hititlerden Selçuklulara, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan köklü geçmişiyle tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Ankara'mız zengin mirası, müzeleri, sanat kurumları ve kültürel çeşitliliğiyle Türk dünyasının ortak hafızasını yansıtan nadide şehirlerimizden biri. Anadolu'nun kalbinde yükselen bu kadim başkent, artık yalnızca Türkiye'nin değil, Türk dünyasının da kültür ve turizm vitrini. 2026 yılı boyunca Ankara'yı hep birlikte yeniden keşfedeceğiz, başkentimizin sahip olduğu değerleri kardeş halklarla buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KARDEŞLİK, KÜLTÜR VE TURİZM BULUŞACAK

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ankara, 2026 yılı boyunca Türk dünyasının kültürel, sanatsal ve turistik değerlerini buluşturan çok sayıda uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festivaller, sergiler, konserler ve tanıtım programları aracılığıyla başkent, Türk devletleri arasında dostluk, iş birliği ve kültürel yakınlaşmanın yeni merkezi olacak. Bu ünvan, Ankara'nın turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaştırılması açısından önemli bir fırsat sunarken Türk dünyası ülkeleri arasındaki bağların güçlenmesine de katkı sağlayacak.

ANKARA'DA HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) her yıl bir üye ülke şehrine verdiği ünvan kapsamında 2022 yılında Kokand (Özbekistan), 2023 yılında Şamahı (Azerbaycan), 2024 yılında Türkistan (Kazakistan) ve 2025 yılında da Jalal-Abad (Kırgızistan) bu görevi üstlenmişti. Türkiye'nin başkenti Ankara için hazırlıklar da başladı. Tüm yıla yayılan programda opera, konser, çalıştay, festival ve uluslararası tanıtım faaliyetleri yer alıyor. Ankara, 2026 yılında 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' ünvanı kapsamında düzenlenecek kültür, sanat, tanıtım ve akademik etkinliklerle Türk dünyasının buluşma noktası olacak. Yıl boyunca sahne sanatlarından dijital tanıtıma, akademik çalıştaylardan uluslararası fuarlara uzanan geniş bir program planlandı. Türk dünyası ülkeleriyle kültürel bağların güçlendirilmesini hedefleyen etkinlikler hem Türkiye'nin hem de başkentin turizm vitrinine yeni bir ivme kazandıracak.

TÜRK DESTANLARI SAHNEYE TAŞINACAK

Etkinlik takviminin en dikkat çeken bölümlerinden biri sahne sanatları olacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından sahnelenecek 'Deli Dumrul Modern Dans Gösterisi', Türk dünyasının efsanevi kahramanlarından Deli Dumrul'un hikayesini çağdaş bir koreografiyle anlatacak. Müziği Emre Kesim'e, koreografisi Bürge Kayacan'a ait olan eser, 8 Aralık 2026'da dünya prömiyerini yapacak. Bir diğer büyük sahne projesi ise Türk besteci Ahmet Adnan Saygun'un 'Gılgameş Destanı' operasından uyarlanan konser versiyonu olacak. Türk dünyasından solistlerin sahne alacağı konser, Ankara'nın 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' kutlamalarının simge etkinliklerinden biri olarak düzenlenecek. Hz. Peygamber'in doğumunun 1500'üncü yılına ithafen gerçekleştirilecek 'Sofra ve Niyaz Tasavvuf Musikisi Konseri' de Hacı Bayram-ı Veli Camii Meydanı'nda sahnelenecek. Ramazan ayı öncesi düzenlenecek konserde, Bakanlık kurumlarının katkısıyla 'Halil İbrahim Sofrası' iftar programı da yapılacak.

KÜLTÜREL ÇALIŞTAYLAR VE EĞİTİMLERLE ORTAK MİRAS PEKİŞECEK

Kültürel iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla 2026 yılında çeşitli çalıştaylar düzenlenecek. 'Türk Dünyası Yayıncılık Çalıştayı', Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ankara'da gerçekleştirilecek. Çalıştayda Türk dünyası ülkelerinin yayınevleri, kütüphane yöneticileri ve akademisyenleri bir araya gelerek ortak alfabe, kataloglama ve yayıncılık standartlarını ele alacak. Bunun yanı sıra 'Türk Dünyası Turizmde Kapasite Geliştirme Çalıştayları' kapsamında, turizm işletmeciliği, pazarlama, tanıtım ve ürün geliştirme alanlarında eğitimler düzenlenecek. Program, Türkiye'nin turizm deneyiminin Türk dünyasına aktarılmasını hedefliyor.

TÜRK DÜNYASININ BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Ankara, 20-28 Eylül 2026 tarihleri arasında Kültür Yolu Festivaline ev sahipliği yapacak. Festival, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla özel oturumlar, konserler, sergiler ve kültürel gösterilerle zenginleştirilecek. Festival süresince Ankara sokakları, Türk dünyasının müziği, gastronomisi ve sahne sanatlarıyla renklenecek.

Ankara'nın uluslararası tanıtımı için hazırlanan reklam filmleri, toplam 22 ülkede yayınlanacak. 6 masaüstü film ve UNESCO mirası odaklı 4 yeni tanıtım filmiyle toplam 10 eser üretilecek. Bu filmler, Ankara'nın kültürel zenginliğini, doğal güzelliklerini ve çağdaş şehir kimliğini dünyaya tanıtacak. GoTürkiye ve GoAnkara sosyal medya hesapları üzerinden yürütülecek dijital kampanyalarda, Nallıhan, Eymir Gölü, Gordion Antik Kenti, Hacı Bayram Veli, Tuz Gölü, Mogan Gölü ve Atakule gibi destinasyonlar ön plana çıkarılacak. Kampanyaların toplam erişiminin 102 milyon gösterim seviyesine ulaşması planlanıyor.

KÜLTÜR ROTALARI DİJİTAL ORTAMA TAŞINIYOR

2026 yılında tanıtım faaliyetlerine yeni bir dijital proje eklenecek. 'Turkic Silk Road / Türk Tour Dijital Turizm Atlası', Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin kültürel ve doğal mirasını dijital ortamda buluşturacak. Mobil uygulama tabanlı proje, kullanıcıların etkileşimli harita üzerinden destinasyonları keşfetmesine olanak tanıyacak. Projenin tanıtımı Ekim 2026'da yapılacak. Ayrıca, TripAdvisor ve Trip.com iş birliğiyle 'Explore Ankara' özel sayfaları 15 ülkede yayına alınacak. Çin pazarına yönelik CTrip uygulamasında Ankara durakları eklenerek, şehir yeni bir küresel tanıtım mecrasına taşınacak.

Kültür ve Tanıtma Müşavirlikleri aracılığıyla yürütülecek PR faaliyetleri kapsamında 40'tan fazla ülkede Ankara temalı basın bültenleri yayımlanacak. Ayrıca, 2026 yılı boyunca 23 ülkeden 108 basın mensubu, influencer ve tur operatörü Ankara'da ağırlanacak.