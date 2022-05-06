Türk dünyası Bursa'da el sanatları festivalinde buluşacak

BURSA (AA) - Bursa, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında gelecek hafta el sanatları festivaline ev sahipliği yapacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Bursa Kent Konseyince organize edilen festival, 11-15 Mayıs'ta Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

5. Bursa Türk Dünyası Temalı Geleneksel El Sanatları Festivali'nde, 80 sanat dalında 112 sanatçıya ait binlerce eser sergilenecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, fuar alanında 86 stant kurulacağını bildirdi.

Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Tataristan, Başkurdistan, Kırgızistan, Bosna Hersek ve Macaristan'dan konuklar ile yurdun dört bir yanından sanatçıların Bursa'da buluşacağını belirten Orhan, şunları kaydetti:

"Festivalde, kukla oyunları ve kılıç kalkan gösterileri de olacak. Ahşap oyuncak yapımı, ebru, minyatür, çini, bakırcılık, iğne oyası, geleneksel okçuluk, kırkyama gibi farklı sanat dallarında 2 binin üzerinde eser, sanatseverlerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığına kayıtlı 42 sanatçının festivalimizde yer alması sağlandı. Tüm Bursalıları bu festivale bekliyoruz."