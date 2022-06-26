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Türk dansçılar Polonya'da büyük ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı - Faruk Çidem - Kültür Sanat
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Türk dansçılar Polonya'da büyük ilgi gördü Polonya'nın Pisz kentinde düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali'ne katılan Türk dansçılar ilgi gördü.

Türk dansçılar Polonya'da büyük ilgi gördü

BOLU - Polonya'nın Pisz kentinde düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali'ne katılan Türk dansçılar ilgi gördü.

Edinilen bilgiye göre, Polonya'nın Pisz kentinde farklı ülkelerin dansçılarının katıldığı Uluslararası Halk Dansları Festivali düzenlendi. Polonya, Litvanya, Almanya, Hollanda ve Türkiye'den katılan dansçılar izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Bolu'dan 35 kişilik ekiple festivale katılan ve ülkemizi temsil eden Bolu Gazel Folklor Gençlik ve Spor Kulübü ve İstanbul Kılıç Kalkan ekibinin coşkulu gösterileri izleyenlerden büyük ilgi gördü.

Bolu Gazel Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Sıdıka Kilitçi, "Bolu Gazel Folklor Gençlik ve Spor Kulübü olarak İstanbul Kılıç Kalkan ekibiyle beraber Polonya'nın Pisz kentinde düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali'ne katıldık. Yaklaşık 35 oyuncuyla katıldığımız festivalde ekiplerimiz çok büyük ilgi gördü. Dansın ve müziğin evrenselliği sayesinde farklı kültürlere sahip ülkelerin bir araya geldiği bu festivalde biz de Bolu'yu ve ülkemizi temsil etmekten dolayı çok mutlu ve gururluyuz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Kültür Sanat

Polonya gençlik Bolu Kültür Sanat Haberler

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