Türk caz müzisyeni Bozkurt İlham Gencer, 101 yaşında vefat etti (2)

'BABAMA KALP MASAJI YAPTIM'Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden biri olan caz müzisyeni Bozkurt İlham Gencer'in şarkıcı oğlu Bora Gencer, babasını kaybettiğinden dolayı üzgün olduğunu belirterek, "2 yıllık bir süre...