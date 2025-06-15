Turistik Karaelmas Ekspresi İlk Seferine Çıktı

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Turistik Karaelmas Ekspresi İlk Seferine Çıktı
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Zonguldak'tan Ankara'ya hareket eden Turistik Karaelmas Ekspresi, ilk yolculuğunda 65 yolcusuyla Zonguldak'a ulaştı. Proje, bölgenin kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtmayı amaçlıyor. Ziyaretçiler, Zonguldak'ta Gökgöl Mağarası ve Maden Müzesi gibi turistik mekanları gezdi.

Turistik Karaelmas Ekspresi Zonguldak'tan Ankara'ya hareket etti

ZONGULDAK - Ankara'dan Zonguldak'a hareket eden Turistik Karaelmas Ekspresi, ilk yolculuğunun ardından 65 yolcusuyla yeniden Ankara'ya hareket etti.

Ankara'dan yola çıkan ve turistik rotasıyla dikkatleri üzerine çeken Turistik Karaelmas Ekspresi, ilk yolcuları ile bugün Zonguldak'a ulaştı. Zonguldak Garı'nda karşılanan ziyaretçiler Gökgöl Mağarası, Maden Müzesi gibi şehrin tarihi ve turistik mekanları gezerek şehir hakkında bilgi aldı.

Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı amaçlayan proje; TCDD Taşımacılık AŞ ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Zonguldak İl Özel İdaresi iş birliğiyle hayata geçirildi.

Ankara-Zonguldak arası düzenlenen ilk seferin ardından tren 65 yolcusunu alarak yeniden dönüş yoluna hareket etti. 23.55 itibariyle hareket memuru düdüğünü çalarak trenin hareket etmesi için telsizle onay verdi.. Ankara'da tamamlanacak olan dönüş yolculuğunda ziyaretçiler Yenice, Çerkeş, Kalecik gibi rotalarda tarihi ve turistik mekanları gezme fırsatı bulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Kültür Sanat
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