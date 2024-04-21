"Turistik Diyarbakır Ekspresi" ile Diyarbakır'a gelenler kentte hayran kaldı

"Turistik Diyarbakır Ekspresi" Ankara'ya doğru hareket etti

DİYARBAKIR - Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezon ilk seferine başlayan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", uzun bir yolculuğa Diyarbakır'dan hareket etti. İlk defa Diyarbakır'a gelen misafirler, kentte hayran kalarak ayrıldı.

Cuma günü saat 12.00'da tarihi Ankara Garı'ndan yola çıkan, toplam 180 kişi kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşan "Turistik Diyarbakır Ekspresi" treni ile yolcular, tarihi ve kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı buldu.

Belirli illerde turizm amaçlı molalar veren tren, dün Diyarbakır'a geldi.

Dün akşam Diyarbakır'ı gezen misafirler, burada konaklandı. "Turistik Diyarbakır Ekspresi" treni, bugün saat 12.00'de Ankara'ya doğru yola çıktı.

Yolculardan Başak İyidoğan, Diyarbakır'a ilk kez geldiğini, hem insanların çok tatlı olduğunu, hem de tren yolculuğunun çok keyifli olduğunu söyledi.

Düşünen herkese tavsiye ettiğini belirten İyidoğan, ayın 19'undan beri yollarda olduklarını, İstanbul'dan Ankara'ya, sonra Ankara'dan tren ile Diyarbakır'a geldiklerini kaydetti.

Şimdi tekrar trene bineceklerini, Elazığ ve Kayseri'yi geze geze tekrar Ankara'ya gideceklerini aktaran İyidoğan, "Diyarbakır çok güzel, burası turistik açıdan deneyimlenmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum" dedi.

Nur Şahanoğlu ise, 19'undan beri yolda olduklarını, beklentinin çok çok üstünde, çok konforlu ve çok güzel geçtiğini dile getirdi.

Diyarbakır ve Malatya'yı görerek geldiklerini ifade eden Şahanoğlu, "Ama Diyarbakır, çok güzel bir yermiş. Hiç beklemediğim kadar da gelişmiş ve güzel. İnsanları çok sıcak kanlı. Ciğer çok lezzetli. Şimdi de dönüşte Elazığ, Kayseri göre göre 24 saatlik Ankara'ya bir dönüşümüz olacak. İlk defa geldim ama son olmayacak. Mutlaka detaylı gezmek için geleceğim" şeklinde konuştu.