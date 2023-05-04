Turgutlu'da Müze Sohbetleri: Osmanlı Arşiv Belgelerinde Turgutlu

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Müze Sohbetleri'nin son programında, Tarihçi Hasancan Eralaca tarafından 'Osmanlı Arşiv Belgelerinde Turgutlu' konusu ele alındı.

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen kültürel etkinliklerden Müze Sohbetleri'nin son programında, 'Osmanlı Arşiv Belgelerinde Turgutlu' konusu ele alındı. Tarihçi Hasancan Eralaca tarafından sunulan programda arşiv belgeleri ışığında Turgutlu tarihinin belirli dönemleri dinleyicilere aktarıldı.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Turgutlu Kent Müzesi'nin bir dizi olarak yaşama geçirdiği Müze Sohbetleri'nin on sekizinci programı geçen akşam eski belediye binasında yapıldı. Programda, Kent Müzesi Uzman Personeli Tarihçi Hasancan Eralaca, 'Osmanlı Arşiv Belgelerinde Turgutlu' başlıklı bir sunum yaptı. Programda Osmanlı arşivlerinden seçilen yaklaşık yirmi belge üzerinden Turgutlu tarihinin bazı dönemleri katılımcılara aktarıldı.