Turgutlu Belediyesi, 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü' oyununu sahneledi

Turgutlu Belediyesi, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi tarafından sahneye taşınan 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü' oyununu Turgutlulu sanatseverlerle buluşturdu. Oyun, salonu dolduran seyircilerden tam not aldı.

Turgutlu Belediyesi, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın aynı adlı romanından uyarlanan ve Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi tarafından hazırlanan 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü – Küçük Hakikatler' oyununu tiyatroseverlerle buluşturdu. Burak Budak ile Hürkan Ünal'ın oynadığı ve yönetmenliğini Onur Erdoğan'ın yaptığı oyun, Mesadet Özcan Konferans Salonu'nu dolduran Turgutlulu sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ve eşi Nazan Honaz, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, CHP Turgutlu Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler oyunu tiyatroseverlerle birlikte izledi.

'Saatleri Ayarlama Enstitüsü – Küçük Hakikatler' adlı oyun sonunda sahneye çıkarak tiyatro ekibini tebrik edip çiçek takdim eden Başkan Çetin Akın, "Tiyatro oyunlarımız, en keyif aldığımız etkinliklerimizden. Vatandaşlarımız da yaptığımız etkinliklere misafir olarak katkı sunuyor ve bu durum bizleri cesaretlendiriyor. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi bizlere çok keyifli anlar yaşattı. Bornova Belediye Başkanımız Mustafa İduğ'a, çalışma arkadaşlarına, kültür ve sanat merkezine teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, İyi ki bir araya geldik" dedi. Başkan Çetin Akın, ayrıca Ergenekon ve Selvilitepe Mahallelerine kazandırılacak projeler hakkında bilgiler vererek şunları söyledi:

"Ergenekon Mahallemizde seçim döneminde söz vermiş olduğumuz kültür sanat merkezi projemizin çalışmalarına başladık. Projemizin içerisinde 440 kişilik tiyatro salonu, kadın sığınma evi ve sanatsal etkinlikleri yapabileceğimiz bir etkinlik alanı var. Tam anlamıyla Turgutlu'ya yakışır bir proje olacak. Sanatın yanında sporun da çok önemli olduğunu bilerek, Selvilitepe Mahallemize de belediyemize ait alana bir spor kompleksi oluşturuyoruz. Salon müsabakalarının tamamının yapılabilecek olduğu ve içerisinde yüzme havuzunun yer alacağı projemizi hayata geçiriyoruz."

Başkan Akın, Turgutlu Belediyesi bünyesinde kurulan Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi (TURBEM), Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Türkiye'de bir ilke imza atılarak okul öncesi eğitimin ve 3 öğün yemeğin ücretsiz verildiği Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi hakkında bilgiler vererek konuşmasını sonlandırdı.

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Onur Erdoğan ise "Turgutlu'da olmaktan dolayı çok mutluyuz. Oyunumuz 3 senedir sahnede. Mersin'de, Denizli'de oynadı ama Turgutlu'da en coşkulu en güzel seyircimizin karşısına çıktık. Bu anlamda çok mutluyuz. Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın'a tiyatroya ve sanata olan desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.