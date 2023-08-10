Turgutlu Belediyesi Çocuklara Cinsel İstismar ve Şiddet Farkındalığı Eğitimi Verdi

Turgutlu Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki yaz spor okulları ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi öğrencilerine yönelik cinsel istismar ve şiddete karşı farkındalık etkinliği düzenledi.

Turgutlu Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki yaz spor okulları ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi öğrencilerine yönelik cinsel istismar ve şiddete karşı farkındalık etkinliği düzenledi.

Farklı konu ve içeriklerle çocukların çeşitli yönlerden bilinçlenmesi ve farkındalık düzeylerinin güçlenmesi adına programlar düzenleyen Turgutlu Belediyesi, önemli bir etkinliğe daha imza attı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı yaz spor okulları ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler için cinsel istismar ve şiddet konusu işlendi.

Eski Belediye Binası'nda gerçekleştirilen programda ilk olarak cinsel istismar ve şiddet olaylarına karşı mahremiyet eğitimi verildi. Önemli bilgilerin aktarıldığı sunumun sonrasında ise Atatürk Kültür Merkezi Lise Tiyatro Ekibi tarafından hazırlanan, istismar ve şiddet konusunu işleyen tiyatro oyunu sahnelendi.

Çocukların tehlike ve sorunlara karşı kendilerini koruyabilmesinin oldukça önemli olduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, şunları söyledi:

"Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'müz bünyesindeki birimlerimiz koordineli bir çalışmaya imza atarak oldukça önemli olan bir konuyu işlediler. Çocuklarımızın her konuda bilinçli olmaları, kendilerini olası tehlike ve sorunlara karşı koruyabilecek farkındalık düzeyine ulaşmaları bizler için son derece önemli. Bundan dolayı da cinsel istismar ve şiddet gibi çok hassas olan bir konuyu farklı açılardan ele alarak öğrencilerimize en doğru şekilde aktaran ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim."