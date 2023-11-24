Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, öğretmenleri ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, TURBEM ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi'nde görevli öğretmenleri ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Çocuk Kültür Sanat Merkezi, Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi (TURBEM), Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) görevli öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Turgutlu Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TURBEM, AKM ile okul öncesi eğitim ve üç öğün beslenme programının ücretsiz verildiği Çocuk Kültür Sanat Merkezinde 24 Kasım Öğretmenler Günü heyecanı yaşandı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gökmen ile birlikte kentte eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan merkezlerde görevli öğretmenleri ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Fedakarca görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Çetin Akın, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimi ve yetiştirilmesinde büyük fedakarlıklarla emek veren belediyemiz bünyesinde görev yapan öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü'nü kutladık. Dünyanın en önemli görevini ifa eden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutluyor; çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.