Turgay Evren'in İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkisi

Daha önce dünyanın farklı yerlerindeki insani dramlara dair şarkı sözleri yazan Turgay Evren'in, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından yazdığı "Shame" (Utanç) adlı şarkı, 400 bine yakın kişi tarafından izlendi.

Evren, sahne adı "Ekrem" olan müzisyen Muhammed Ekrem Kahraman'ın seslendirdiği şarkının videosunu, kişisel X hesabında paylaştı.

Bir gün içinde 400 bine yakın izlenen video, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eski Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından da paylaşıldı.

İngilizce yazılan "Shame" adlı şarkının sözleri, Gazze'deki kadın ve çocukların yaşadığı dramı konu ediyor.

Turgay Evren daha önce Keşmir sorununa dikkat çekmek için "Kashmir Is My Name" (Benim Adım Keşmir) şarkısı, Azerbaycan'ın Karabağ zaferine dair ise "Many Years Ago Karabakh" (Uzun Yıllar Önce Karabağ) şarkılarının sözlerini kaleme almıştı.