Turan Orkestrası Bursa'da konser verdi
AA - Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat
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Bursa'da Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade ve Turan Orkestrası sanatseverlerle buluştu.
Bursa'da Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade ve Turan Orkestrası sanatseverlerle buluştu.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde orkestrayı Turan Manafzade yönetti.
Gecede orkestranın hazırlamış olduğu repertuvar, Bursalı müzikseverlerin beğenisine sunuldu.
Manafzade'nin piyano performansı müzikseverlerden tam not aldı.
Konserin sonunda Manafzade ve orkestra, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat