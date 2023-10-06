Turan Ethno Folk Ensemble Türkiye Turnesi Düzenliyor

Türk dünyasının önemli müzik gruplarından Turan Ethno Folk Ensemble (Er Turan), Cumhuriyet'in 100. yılı ve kuruluşunun 15. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye turnesi düzenliyor. Grup, Türk dünyasının kültürünü temsil eden şarkılarını geleneksel müzik enstrümanları eşliğinde çalıp, 8 ilde 9 konser verecek. Konserlerden elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak.

Türk dünyasının önemli müzik gruplarından Turan Ethno Folk Ensemble (Er Turan), Cumhuriyet'in 100. yılı ve kuruluşunun 15. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye turnesi düzenliyor.

Kuruldukları günden bu yana 70'e yakın ülkede 700'den fazla konser veren Er Turan, canlı performanslarıyla başta Türk dünyası olmak üzere tüm dünyada dinleyicilerden büyük ilgi görüyor.

Kazak grup, ülkenin eski ve yeni şarkılarını geleneksel müzik enstrümanları eşliğinde çalıp, temsil ettikleri Türk dünyasının kültürünü de gittikleri her yerde tanıtıyor.

Etnik ve senfonik ögeleri bir araya getiren grup, Türkiye turnesi kapsamında 8 ilde vereceği 9 konserle müzikseverlerle buluşacak.

"Eskişehir'deki konserden gelen tüm geliri depremzedelere bağışlayacağız"

Er Turan üyelerinden Maksat Medeubek, turneye ilişkin detayları AA muhabirine anlattı.

Başta Türkiye ve diğer Türk devletlerinde milli duyguları uyandırmayı kendilerince görev olarak gördüklerini belirten Medeubek, bu amaçla yola çıktıklarını söyledi.

Normal şartlarda turneyi martta yapmayı planladıklarını ancak depremden dolayı ertelediklerini ifade eden Medeubek, "Bu turnenin diğer amacı da depremde yakınlarını kaybedenlere yardımcı olabilmek. Turne boyunca Sivas, Kayseri, Konya, Mersin, Denizli, İstanbul, Eskişehir ve Trabzon'da konserlerimiz olacak. Eskişehir dışında tüm biletler ücretsiz olacak. Eskişehir'deki konserden gelen tüm geliri depremzedelere bağışlayacağız." dedi.

Medeubek, Türkiye turnesinin sona ermesinin ardından Avrupa'nın birçok şehrinde konser vereceklerini dile getirdi.

Avrupa'da daha önce verdikleri konserlerde olumlu tepkiler aldıklarını aktaran Medeubek, hem giydikleri geleneksel kıyafetler hem de enstrümanlardan dolayı Türk dünyasına merakın arttığını, katılımcıların ayakta alkışlayarak izlediklerini ifade etti.

Türkiye turnesi kapsamında repertuarlarına sürpriz bir şarkı eklediklerine değinen Medeubek, 2023'ün UNESCO Aşık Veysel Yılı olması sebebiyle usta sanatçının "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini sunacaklarını belirtti.