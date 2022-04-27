Turan Ethno Folk Band, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak - Haberler

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Turan Ethno Folk Band, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

AA - Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat
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Turan Ethno Folk Band, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

Kazakistanlı müzik topluluğu Turan Ethno Folk Band, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıkacak.

MERSİN (AA) - Kazakistanlı müzik topluluğu Turan Ethno Folk Band, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıkacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Turan Ethno Folk Band, 28 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatro'da sanatseverlerle buluşacak.

Konserde Türk dünyası müzikleri seslendirilecek.

Mersin'de 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak 20. Uluslararası Müzik Festivali'nde 12 konser düzenlenecek.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat

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