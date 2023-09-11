Tunus'taki Bardo Müzesi Yeniden Açılıyor

Dünyadaki en önemli mozaik müzelerinden biri olan Tunus'taki Bardo Müzesi, 2 yıl aradan sonra yeniden ziyaretçilere kapılarını açıyor. Yeni mekanlar, sergilenmeye başlanacak sanat eserleri ve restore edilen heykeller ve mozaik levhalarıyla müze, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunacak.

Dünyadaki en önemli mozaik müzelerinden biri olan Tunus'taki Bardo Müzesi, 2 yıl aradan sonra yeniden açılıyor.

Tunus Kültür Bakanlığı Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Bardo Müzesinin 14 Eylül'de kapılarını ziyaretçilerine açacağını duyurdu.

Açıklamada, ziyaretçilerin, müzede yeni mekanlar, ilk defa sergilenecek sanat eserleri ve restore edilen mermer heykeller ve mozaik levhaları görme imkanı bulacağı kaydedildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de aldığı olağanüstü kararlarla Meclisin çalışmaları durdurulmuş, Meclis binasına bitişik olan Bardo Müzesi de bununla eş zamanlı olarak kapatılmış ve restorasyona alınmıştı.