Tunus'un Ben Arus kentindeki Ben Arus Ormanı arkeolojik alanında yapılan kazı çalışmalarında Çinli ve Tunuslu arkeologlar birlikte çalışıyor. Operasyonun ilk iki aşaması sorunsuz ilerliyor ve kısa süre sonra sahada kazı yapılacak.

Tunus'ta Çinli ve Tunuslu arkeologlar ortak çalışma yapıyor

TUNUS, 10 Kasım (Xinhua) -- Tunus'un Ben Arus kentindeki Ben Arus Ormanı arkeolojik alanından çıkarılan çömlek parçalarını düzenlemek için Çinli bir arkeologla birlikte çalışan Tunuslu bir arkeolog, 9 Kasım 2023.

Tunus'un Ben Arus Ormanı arkeolojik alanında Ekim ayı sonundan bu yana ortak bir arkeolojik kazı operasyonu yürütülüyor. Operasyon; bölgesel sistematik araştırma, keşif ve kazı olmak üzere üç bölümden oluşuyor. İlk iki aşama şu anda sorunsuz şekilde ilerliyor. Personel kısa süre sonra sahada kazı yapmak üzere yönlendirilecek.

Çin ve Tunus, Haziran 2023'te arkeolojik araştırma, kazı ve söz konusu alanın korunması amacıyla bir arkeolojik işbirliği anlaşması imzalamıştı. (Fotoğraf: Xinhua)