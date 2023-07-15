Tunus'ta 57. Uluslararası Kartaca Festivali Başladı

Tunus'ta düzenlenen 57. Uluslararası Kartaca Festivali, folklorik müzik ve dans gösterisiyle başladı. Festivalde 26 sahne performansı sergilenecek ve birçok ülkeden sanatçılar sahne alacak.

Tunus'ta 57. Uluslararası Kartaca Festivali, "mahfel" isimli folklorik müzik ve dans gösterisiyle başladı.

Kartaca Antik Tiyatrosu'nda gerçekleşen sahne performansı halk tarafından ilgiyle izlendi.

Tunus'taki bedevi düğünlerinin halk müziği, rock, blues ve caz müzikleriyle harmanlanıp çağdaş bir yorumla sahnelen gösteride müzisyen, dansçı ve vokalistlerden oluşan 120 kişi görev aldı.

Bu yıl 19 Ağustos'a kadar sürecek olan festivalde 15'i Tunus'tan olmak üzere 26 sahne performansı sergilenecek.

Festivalde Tunus'un yanı sıra Lübnan, Suriye ve Mısırlı sanatçı ve şarkıcılar sahne alacak.