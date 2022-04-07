Tunceli'deki Çırtan Şelalesi gezginlerin rotası oldu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'deki Pülümür Vadisi'nde karların erimesiyle yaklaşık 60 metre yükseklikten akan Çırtan Şelalesi, ziyaretçilerine şehir stresinden uzakta doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Yüksek rakımlı dağların arasında kurulu Tunceli, zengin bitki örtüsü, endemik türleri ve yaban hayatı varlığının yanı sıra tarihi dokusuyla dikkati çekiyor.

Her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan kentte, ziyaretçiler kışın kayak, ilkbahar ve yaz aylarında kamp, kano, rafting, trekking ve doğa yürüyüşü gibi etkinlikler gerçekleştiriyor.

Hava sıcaklığının arttığı bugünlerde, kar ve yağmur sularıyla oluşan Pülümür Vadisi'ndeki Çırtan Şelalesi de sarp kayalıklar arasından ve yaklaşık 60 metre yükseklikten akan görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Şelaleye günübirlik turlarla giden gezi grupları, il merkezinden araçlarla yola çıkarak 10 kilometrelik yolculuk sonunda Uzuntarla köyü mevkisine varıyor.

Köydeki köprüyü kullanarak Pülümür Çayı'ndan karşıya geçen gezginler, daha sonra meşe ormanları arasında şelaleye doğru yürüyüşe başlıyor.

Yaklaşık 1 saatlik zorlu yolculuğun sonunda şelaleye ulaşan doğa ve fotoğraf tutkunları, burada doğayla iç içe şehir stresinden uzak vakit geçiriyor.

"Şelalenin serinliği ve görsel şöleni bizi bahtiyar kıldı"

Doğa tutkunlarından Babürşah Taşlı, AA muhabirine, Erzincan'dan Tunceli'ye gelerek Çırtan Şelalesi'ni gezdiklerini söyledi.

Tunceli doğasının her mevsim farklı güzelliklere büründüğünü ifade eden Taşlı, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1,5 kilometrelik parkurdan şelaleye geldik. Parkurun ilk kilometrelerinde düz bir arazide yürüdük ve bu sırada meşe ağaçlarının arasında açan nevruz çiçekleri ilgimizi çekti. Daha sonra da şelaleye ulaşmak için 250 metrelik sarp bir yamaçtan geçerek adrenalin dolu anlar yaşadık. Şelalenin serinliği ve görsel şöleni bizi bahtiyar kıldı."

Taşlı, şelalenin herkesin kolayca ulaşabileceği bir rotası olduğunu belirterek, "Bu ülke iyi ki böyle bir coğrafyaya sahip. Bu güzelliklerin daha fazla reklamının yapılması lazım ve yaşamı iliklerine kadar hissetmek isteyen herkesin bu coğrafyada zaman geçirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Yaban keçilerinden izler gördük, doğaya sahip çıkalım"

Ziyaretçilerden Faruk Karakeçili de Tunceli'nin doğal güzellikleri arasında vakit geçirmekten keyif aldığını anlattı.

Şelalenin tabiatla bütünleşerek eşsiz manzaralar sunduğunu dile getiren Karakeçili, "Çırtan Şelalesi'ne geldiğimiz rota boyunca çok fazla çöp yoktu ama dere boylarında kısmen çöpler vardı. Buradaki güzellikleri koruyalım ve bu alanlar doğal yaşamın bir parçası. Bölgede yaban keçilerinden izler gördük, lütfen doğaya sahip çıkalım." dedi.

Yöre sakinlerinden Muzaffer Akyüz, dünyayı keşfetmeye önce memleketi Tunceli'den başladığını belirtti.

Hedefinin başka illeri de gezmek olduğunu anlatan Akyüz, "Bu coğrafyada keşfedilmemiş nice güzellikler var. Bunların en başında da Çırtan Şelalesi geliyor. Buraya Erzincan'dan doktor arkadaşların isteği üzerine geldik. Coğrafyamızda görülmesi gereken çok güzel yerler var." diye konuştu.

Öğrenci Zeki Dursun ise Türkiye'nin güzelliklerini daha yakından görerek keşfettiğini ve şelalenin bulunduğu alanda güzel vakit geçirdiğini söyledi.