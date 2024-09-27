Tunceli'de Yaşlılar İçin Doğayla Buluşma Projesi

Tunceli'de evde sağlık hizmeti alan yaşlılar, valilik öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında evlerinden doktor kontrolünde alınarak doğayla buluşturuluyor.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, hastalıkları nedeniyle evden dışarı çıkamayan 85 yaş ve üzeri yaşlılarla özenle ilgileniyor.

Belirli aralıklarla evleri ziyaret eden ekipler, yaşlı ve yatağa bağımlı kişilere muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ile ağız ve diş sağlığı hizmeti veriyor.

Valilik de hayata geçirdiği proje kapsamında yaşlıları ev ortamından uzaklaştırarak tabiatta moral bulmasını sağlıyor.

Gerekli hazırlıklar sonrası ekiplerce evlerinden alınan yaşlılar, doktor kontrolünde Munzur Vadisi Milli Parkı ya da Pülümür Vadisi'ndeki piknik alanlarına götürülüyor.

Doğal güzellikler arasında vakit geçiren yaşlılara Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da eşlik edip moral veriyor.

Tekbıyıkoğlu, yaşlıların talep ve sorunlarını dinleyerek çözüme kavuşturmaya çalışıyor.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Duran, yaptığı açıklamada, valilik koordinesinde yaşlıları mutlu etmek amacıyla etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Munzur Çayı kıyısında yaşlılara özel kahvaltı hazırladıklarını belirten Duran, "Buradaki amacımız, hastaların ve beraber yaşadıkları bireylerin, doğal bir ortamda stresten uzak vakit geçirmelerini sağlamaktı. Sayın Valimiz de teşrifleriyle hastalarımızla konuştu. Güzel bir ortam oldu ve hastalarımız etkinlikten çok memnun ayrıldı." dedi.

Duran, hava şartları uygun olduğu müddetçe etkinlikleri devam ettireceklerini dile getirdi.