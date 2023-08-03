Tunceli'de Munzur Kültür ve Doğa Festivali Başladı

Tunceli'de düzenlenen 21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali çeşitli etkinliklerle başladı. Festival kapsamında kortej, açılış konuşması, halk oyunları gösterisi, panel, belgesel gösterimi ve fotoğraf sergisi gibi etkinlikler düzenlendi. Festival 6 Ağustos'ta sona erecek.