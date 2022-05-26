Tunceli'de kitap okumanın önemini anlatmak için canlı heykel performansı sergilendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de kitap okumanın önemini anlatmak için canlı heykel performansı sergilendi

İhlas Haber Ajansı - Ercan Topaç - Kültür Sanat
 - Güncelleme:

Tunceli'de kitap okumanın önemini anlatmak için canlı heykel performansı sergilendiTUNCELİ Tunceli Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncusu 2 kişi, kitap okumanın önemine anlatmak için canlı heykel performansı sergiledi.

Tunceli'de kitap okumanın önemini anlatmak için canlı heykel performansı sergilendi

TUNCELİ Tunceli Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncusu 2 kişi, kitap okumanın önemine anlatmak için canlı heykel performansı sergiledi. Otobüslerde ve parklarda kitap okuyan canlı heykeller vatandaşlardan olumlu tepkiler aldı.

Türkiye'de kitap okuma oranının en yüksek olduğu illerden biri olan Tunceli'de Belediye Şehir Tiyatrosu oyuncuları bu oranı yükseltmek ve kitap okumanın önemine anlatmak için canlı heykel performansı sergiledi. Kentte otobüslerde ve parklarda kitap okuyan biri bay biri bayan 2 canlı heykel başta çocuklar olmak üzere vatandaşlardan olumlu tepkiler aldı.

Vatandaşlar konuya ilişkin görüşlerini dile getirirken tiyatro yönetmeni Yılmazcan Şare ise "Buradaki amaç kitap okumak konusunda farkındalık oluşturmak. Ülkemizde son yıllarda kitap okuma oranı düşmekte. Gerek sizler gerekse çocuklarınız kitap okursa geleceğe daha güvenle bakabiliriz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Kültür Sanat

Şehir Tiyatrosu, Tunceli, Heykel, Kitap, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title