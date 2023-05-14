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Tunceli'de hayvansever iki kadın can dostlarıyla sandık başına gitti

Tunceli'de hayvansever iki kadın can dostlarıyla sandık başına gitti

Kültür Sanat Haberleri

Tunceli'de yaşayan Dilşah Mak ve Berivan Alan, "Zeytin" ve "Ares" adlı köpekleriyle sandık başına gitti.

Tunceli'de yaşayan Dilşah Mak ve Berivan Alan, "Zeytin" ve "Ares" adlı köpekleriyle sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için kentte sabah saat 08.00 itibarıyla vatandaşlar sandık başına gitmeye başladı.

Hayvansever Dilşah Mak ve Berivan Alan da yanında getirdikleri can dostları Zeytin ve Ares isimli köpekleri ile Moğultay Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Dilşah Mak, AA muhabirine, sokakta bulduğu köpeği yaklaşık 8 yıldır evinde beslediğini söyledi.

Berivan Alan da seçim nedeniyle heyecanlı olduğunu ve köpeği Ares'e anne şefkatiyle baktığını dile getirdi.

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Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Kültür Sanat

Tunceli Zeytin Kültür Sanat Haberler

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