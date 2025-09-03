Tunceli'de 'Bir Anadolu Şenliği' Başlıyor

Haberler

Tunceli'de 5-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 'Bir Anadolu Şenliği' etkinliklerinde ünlü sanatçılar konser verecek, tiyatro oyunları sahnelenecek ve çocuklar için çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.

Tunceli'de, 5-11 Eylül tarihlerinde "Bir Anadolu Şenliği" etkinlikleri yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünce koordine edilen şenlik Mameki Park'ta düzenlenecek.

Organizasyonda sanatçı Oğuz Aksaç, Gülten Benli, Ferat Üngür, Ferhat Göçer, Mehmet Süleyman Oduncu, Serap Sütşurup, Merve Öztürk Sezik, Veysel Özer ve Murat Belet konser verecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Tamamen Doluyuz" oyununun da sahneleneceği etkinlikte, "Gezen Sinema Tırı ve Çanakkale Mobil Müzesi" vatandaşları sanatla buluşturup tarihi yolculuğa çıkaracak.

Şenlikte çocuklar için de çeşitli aktiviteler, sahne gösterileri ve tiyatrolar sergilenecek.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Kültür Sanat
