Tunceli'de Bayramlaşma Programı Düzenlendi
Tunceli'de Vali Şefik Aygöl'ün katılımıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Programa jandarma, emniyet ekibi, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri de katıldı.
Tunceli'de bayramlaşma programı
TUNCELİ - Tunceli'de bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Tunceli'de, Vali Şefik Aygöl düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Tunceli'de özel bir işletmede düzenlenen bayramlaşma programına Vali Şefik Aygöl'ün yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kurum amirleri, asker ve polisler, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Vali Şefik Aygöl, programa katılanlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Kültür Sanat