Tunceli Dağcıları Kış Zirvelerine Tırmanıyor

Tunceli'de dağcılar, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı zorlu parkurları adımlayarak ulaştıkları yaklaşık 3 bin rakımlı zirvelerde farklı bir heyecan yaşıyor.

İlkbahar ve yaz aylarında çeşit çeşit açan çiçeklerle rengarenk olan kent, sonbaharda kızılın tonları, kışın ise kar örtüsüyle görülmeye değer güzellikler sunuyor.

Yılın her döneminde çevre illerden ziyaretçi ağırlayan kentte, rafting ve kano sporunun yanı sıra son yıllarda gelişen dağcılık faaliyetleri de turizme katkı sağlıyor.

Kentteki spor kulüpleri bünyesinde bir araya gelen dağcılar da özellikle kış sezonunda il merkezi ile Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Çemişgezek ilçelerindeki dağlara etkinlik düzenliyor.

Günün erken saatlerinde yolculuğa çıkan dağcılar, alçaklardan karla kaplı yüksek kesimlere doğru tırmandıkça mevsime bağlı oluşan zorluklarla karşılaşıyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı alanlarda yürüyen dağcılar, tek sıra halinde ilerledikleri patikalarda bazen kara batıp adım atmakta güçlük çekiyor.

Engelleri dayanışma ve birliktelikle aşıyorlar

Dayanışma ve birliktelikle her engeli aşan dağcılar, saatler süren seyahatlerinin sonunda gözüne kestirdikleri dağın zirvesine ulaşmayı başarıyor.

Genellikle 3 bin metre yükseklikteki dağları gezmeyi tercih eden dağcılar, rotalarında denk geldikleri gün batımı ve sis bulutu manzaralarını fotoğraflayarak heyecanlı anlar yaşıyor.

Zirve tutkunu dağcılar, son olarak 8 saatlik yolculukla Nazımiye'nin Sarıyayla köyü ile Bingöl'ün Yayladere ilçeleri arasındaki Sülbüs Dağı'na tırmandı.

Dağcılardan Mahmut Duymaz, AA muhabirine, Tunceli'deki dağların belirli noktalarına kadar araçlarla gittiklerini söyledi.

Gerekli hazırlıkların ardından tırmanışına başladıklarını ifade eden Duymaz, "Tabii dağlık alanlardaki metrelerce kar, zirveye ulaşmamıza engel olamıyor. Buna rağmen zirvemizi tamamlayıp güzel ve güvenli şekilde iniyoruz. Grupta öncü ve artçılık görevini üstlenen arkadaşlar var. Öncüler grupta en ağır hareket eden kişiye göre yürüyorlar, tempoyu ona göre ayarlıyorlar." dedi.

"Doğamızı kirletmeden geri dönsünler"

Duymaz, dağ tırmanışlarında tek sıra halinde birer metre arayla yürünmesi gerektiğinin önemli olduğuna dikkati çekti.

Kentte gezilecek çok güzel yerlerin olduğunu işaret eden Duymaz, "Tüm doğaseverleri buraya bekliyoruz. Gelip coğrafyamızı görsünler, yaşasınlar ama doğamızı kirletmeden geri dönsünler." ifadesini kullandı.

"Tunceli'deki dağların güzelliğini daha çok insana yansıtmaya çalışacağız"

Dağcı İskender Doğan ise Munzur Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü olarak aralıklarla geziler düzenlediklerini anlattı.

Bölgedeki dağların turizme büyük katkı sağladığını vurgulayan Doğan, şöyle konuştu:

"Kimi yerlerde kar kalınlığı 2,5 metreyi bulabiliyor. Biz de karlı zeminlerde bata çıka ilerleyerek gözüme kestirdiğimiz zirvelere ulaşmaya çalışıyoruz. Yaptığımız etkinliklere her geçen gün farklı insanlar katılıyor. Bundan sonra elimizden geldiğince Tunceli'deki dağların güzelliğini daha çok insana yansıtmaya çalışacağız. Bugün de Sülbüs Dağı'na 12 dağcı olarak güzel bir tırmanış gerçekleştirdik. Tüm arkadaşlarım karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelerek zirve yapmayı başardı, hepsini tebrik ediyorum. Tırmanışımız esnasında adrenalin dolu anlar yaşadık."

Ahmet Kaya da işinden arta kalan zamanlarını dağcılık faaliyetlerine katılarak değerlendirdiğini dile getirdi.

Kaya, bu sayede doğal güzellikleri keşfettiğini belirterek, "Sülbüs Dağı'nın zirvesine tırmanıp manzara fotoğrafları çektik. Günümüz çok güzel geçti, etkinlikten memnun kaldık. Tunceli'nin doğası gerçekten çok güzel. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim. Sülbüs Dağı'nın parkuru çok zordu ama zirveye çıkıp bu güzellikleri yaşamaya değdi." diye konuştu.