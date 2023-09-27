Tuncel Kurtiz, vefatının 10. yılında anıldı

Oyuncu, senarist, yönetmen, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz , vefatının 10'uncu yılında Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında anıldı.

Kazdağları eteklerinde yer alan kırsal Çamlıbel Mahallesi'nde, Edremit Belediyesi tarafından usta oyuncu Tuncel Kurtiz için anma töreni düzenlendi. Törene katılan sevenleri, sanatçının kabrine çiçek bırakıp dua ederek anı fotoğrafları çekti.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Kurtiz'in çocuk yaşlarda babası Vala Kurtiz'in 1951-1952 yıllarında kaymakam olarak görev yaptığı dönemde ilk kez Edremit ile tanıştığını ve bir daha Edremit'ten ve Kazdağları'ndan vazgeçemediğini belirterek, "Çok sevdiği Kazdağları'nın koynunda yatıyor. Artık bizlere emanet, geride bıraktığı yüzlerlerce eseri ile yaşamaya devam edecek. Ruhu şad olsun, huzur içinde uyusun" dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın konuşmasının ardından Tuncel Kurtiz'in mezarına çiçekler bırakıldı.