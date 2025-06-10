TÜGVA'nın Yaz Okulu Projesiyle 350 Bin Öğrenci Hedefleniyor

TÜGVA'nın Yaz Okulu Projesiyle 350 Bin Öğrenci Hedefleniyor
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TÜGVA, bu yaz düzenleyeceği yaz okulunda yüzmeden futbola, at binmeden zeka oyunlarına kadar pek çok etkinlik sunarak 350 bin öğrenci ağırlamayı planlıyor. Depremzede çocuklar için özel kamp düzenlenecek.

Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) düzenlenen yaz okulunda, yüzmeden futbola, at binmeden zeka oyunlarına kadar öğrenciler için farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, AA muhabirine, geleneksel hale getirdikleri yaz okulu projesinin her geçen yıl daha da ilgi gördüğünü söyledi.

Ülke genelinde yapılan etkinliğe geçen yıl 215 bin öğrencinin katıldığını anlatan Beşinci, bu yıl da ciddi sayıda talep aldıkları yaz okulunun haziran sonunda başlayacağını dile getirdi.

Yaz okuluyla öğrencilerin tatil sürecini verimli geçirdiklerini ifade eden Beşinci, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz birçok sportif ve kültürel faaliyete katılacak. Kimi gün gidecek yüzecekler, kimi gün futbol oynayacaklar, dolayısıyla dolu dolu bir yaz geçirmeyi planlıyoruz. Yaz dönemini faydalı geçirmeyi düşünen anne ve babalar, TÜGVA'yı adres olarak belirleyebilir. Burada her şey ücretsiz ve karşılıksız bir şekilde yapılıyor. 6 hafta boyunca gönüllülerle beraber evlatlarımızı ağırlamak için her şeyi yapacağız."

Beşinci, öğrencilerin yaz okulu sayesinde unutulmaz bir tatil yaşayacaklarını belirtti.

Velilerin yaz okulu için başvuruları kolaylıkla yapabileceğini anlatan Beşinci, "Bu yaz döneminde 350 bin öğrenciyi ağırlamayı hedefliyoruz. Velilerimizden ricamız, çok ciddi talepler oluyor, ellerini hızlı tutsunlar. Web sitemiz ya da il temsilciliklerimiz üzerinden başvuru yaparak yerlerini alabilirler." dedi.

Hatay'da da yaz okuluna talebin her geçen dönem arttığına işaret eden Beşinci, bu yıl kentte 10 bin öğrenciyi ağırlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Deprem bölgesine pozitif ayrımcılık

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 il için özel kamplar belirlediklerini ifade eden Beşinci, şunları kaydetti:

"Depremzede öğrencilerimizi çevre illerde, denizi olan kamplara götürmek istiyoruz. İstanbul'da, Keşan'da kamp alanımız var, çocuklarımızı oraya davet ediyoruz. 4 gün boyunca öğrencilerimizi orada ağırlıyoruz. Bu uygulama sadece deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için geçerlidir."

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Kültür Sanat
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