TÜGVA Batman İl Temsilciliği 4. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, gençlik için Cumhurbaşkanı'nın hedeflerinin milat olduğunu belirterek, gece gündüz çalışacaklarını söyledi. Kongrede Mehmet Onutçu, TÜGVA Batman İl Temsilciliğine yeniden seçildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Cumhurbaşkanı'mızın 2023, 2053 ve 2071 hedefleri bu gençlik için milat olmuştur. Vakit geceyi gündüze katma vaktidir. Bu bilinçle ve ruhla gece gündüz çalışacağız." dedi.

Ahmet Güneştekin Kültür Merkezinde düzenlenen TÜGVA Batman İl Temsilciliği 4. Olağan Kongresi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'de gençlere ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Gençlerin TÜGVA'nın geleceğinde büyük rol oynayacağına işaret eden Beşinci, "TÜGVA'nın mücadelesi hakkaniyet, insaniyet, ahlakiyat mücadelesidir. Cumhurbaşkanı'mızın 2023, 2053 ve 2071 hedefleri bu gençlik için milat olmuştur. Vakit geceyi gündüze katma vaktidir. Bu bilinçle ve ruhla gece gündüz çalışacağız." diye konuştu.

Kongrede, TÜGVA Batman İl Temsilciliğine Mehmet Onutçu yeniden seçildi.

Programa, Batman Valisi Ekrem Canalp, HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, HÜDA PAR Batman Merkez İlçe Başkanı Şerif Durmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi, TÜGVA üyeleri ve vatandaşlar katıldı.