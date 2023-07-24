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Tuğçe Kandemir, Gerze Kültür ve Sanat Festivalinde Sahne Aldı

Kültür Sanat Haberleri

Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen 47. Kültür ve Sanat Festivalinde sanatçı Tuğçe Kandemir sahne aldı. Liman bölgesinde gerçekleştirilen festivalde katılan vatandaşlar, şarkılarını seslendiren Kandemir'e eşlik edip dans etti. Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Kandemir'e çiçek takdim etti. Konser, Tuğçe Kandemir'in sahnede davul çalmasıyla son buldu.

Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen 47. Kültür ve Sanat Festivalinde sanatçı Tuğçe Kandemir sahne aldı.

Liman bölgesinde gerçekleştirilen festivalde katılan vatandaşlar, şarkılarını seslendiren Kandemir'e eşlik edip dans etti.

Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, Kandemir'e çiçek takdim etti.

Konser, Tuğçe Kandemir'in sahnede davul çalmasıyla son buldu.

Kaynak: AA / Erol Balta - Kültür Sanat

Cevat Şensoy Sinop Kültür Sanat Haberler

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