Tuğba Ünal Altın Kelebeğe Göz Dikti

Ünlü sanatçı Tuğba Ünal, 'Yılın En İyi Çıkış Yapan İsmi' dalında Altın Kelebek ödüllerine aday gösterildi. 'Kalbince' albümünde yer alan Oykan Atay'ın unutulmaz eseri 'İzler Durur' şarkısını seslendiren Ünal, bu yıl 40 ödül kazandı.

Ünlü sanatçı Tuğba Ünal, "Yılın En İyi Çıkış Yapan İsmi" dalında Altın Kelebek ödüllerine aday gösterildi. "Kalbince" albümünde yer alan Oykan Atay'ın unutulmaz eseri "İzler Durur" şarkısını seslendiren şarkıcı, bu yıl şu ana kadar toplam 13 ödül aldı.

Ünal yaptığı açıklamada ",başarı kimleri geçtiğin değil, kimin önünde olduğunla ölçülemez, kendinin nereden nereye geldiğiyle ölçülür. Eski sen ile yeni ben arasındaki mesafedir insanın başarısını gösteren ölçüt. Tek rakibim, tek hedefim, tek görevim, tek mimarım kendim ve yıllar sonraki kendimdir" dedi.