Tufanbeyli'de 2. Fasulye Festivali Coşkuyla Son Buldu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde düzenlenen 2. Fasulye Festivali, Grup Anavarza ve Yudum konseri ile son buldu. Tufanbeyli Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü sanatçılara sahnede türkülerine eşlik etti, renkli anlar yaşandı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde düzenlenen 2. Fasulye Festivali, Grup Anavarza ve Yudum konseri ile son buldu. Tufanbeyli Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü sanatçılara sahnede türkülerine eşlik etti, renkli anlar yaşandı.

Tufanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleşen 1500 rakımlı ilçedeki festivalde gündüz beyaz fasulye ve nohut kazanları kaynatılırken akşam Grup Anavarza ve Yudum konseri ile Tufanbeyliler büyük coşku yaşadı.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü ev sahipliğinde gerçekleşen fasulye festivalinde coşkulu anlar yaşandı. Festivalde gün içinde yağmur arası olurken 7'den 70'e Tufanbeyliler eğlenerek festivali doyasıya yaşadı. Binlerce kişi bir araya gelerek hep birlikte Yudum'un şarkılarını seslendirdi. Büyük coşku içinde geçen konserde sanatçı Yudum, Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü ve kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Remzi Ergü ilçede ikincisi gerçekleşen festivalde coşkunun büyük bir heyecan içinde 2 gündür sürdüğünü belirterek tüm misafirlere katılımları için teşekkür etti. Sahnede renkli anların yaşandığı konserde Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü sanatçıya el yapımı kilim ve Tufanbeyli'nin markalaşan fasulyesini hediye etti.

Festivalde Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü, belediye başkanlarına, Saimbeyli Kaymakamına, Adana Vali Yardımcısına, AK Parti Milletvekili Sunay Karamık'a sağladığı desteklerden ve katılımlarından dolayı teşekkür ederek plaket ve fasulye takdiminde bulundu.

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