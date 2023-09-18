Tufan Baltalar'ın 'Evsel Şeyler' Sergisi

Tufan Baltalar'ın 'Evsel Şeyler' başlıklı kişisel sergisi, yarın Fatih'te sanatseverlerle buluşacak. Sergi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Haliç Sanat Fener Evleri 1'de gezilebilecek.

Tufan Baltalar'ın "Evsel Şeyler" başlıklı kişisel sergisi, yarın Fatih'te sanatseverlerle buluşacak.

Sergi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2019'da başlattığı İBB Miras tarafından restore edilen Haliç Sanat Fener Evleri 1'de 31 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Sanatçı, sergi kapsamında ilk kez seramik, yağlı boya, kağıt gibi farklı malzemelerle hazırladığı çalışmalarını ve bireysel parçalardan oluşan bütüncül bir enstalasyonu izleyici karşısına çıkaracak.

Malzemenin doğasını merkeze alan sanatçının bugüne kadarki üretimlerinin bir devamı olduğu kadar yenilikçi yönlerini de göstermeyi hedefleyen sergi, binlerce yıldır evlerde kullanılan tabakların, çömleklerin ötesinde seramiğe ait yeni bir perspektif sunmayı hedefliyor.

Sergi, pazartesi günleri hariç her gün saat 10.00-18.00 arasında ücretsiz ziyarete açık olacak.