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Tudem Yayın Grubu 40. Yılını Kutluyor

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1984 yılında kurulan Tudem Yayın Grubu, 40. yıl dönümünde eğitim ve kültür yayıncılığına yaptığı katkıları vurguladı. Genel Müdür Sinan Çam, 7 alt markasıyla 1400'den fazla ürün sunan Tudem'in hedefinin her zaman nitelik olduğunu belirtti.

KÜLTÜR ve eğitim yayıncılarından Tudem Yayın Grubu, 40. yıl dönümünü kutluyor. 1984'te İzmir'de kurulan ve yayıncılık serüvenini yıllar içinde çeşitlendiren Tudem, bugün 200'ü aşkın yazarı ve çizeri, 7 ayrı alt markasından yayımladığı bin 400'ü aşkın ürünü, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yer alan kitabevleri ve Türkiye'nin çeşitli noktalarına ulaştırıyor.

Her zaman okurları için en iyisini hedeflediklerini belirten Tudem Yayın Grubu Genel Müdürü Sinan Çam, "40 yıldır eğitim ve kültür yayıncılığında nitelikten ödün vermeden üretiyoruz. Kitaplarla düşünen ve düşleyen öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz, yazarlarımız, çizerlerimiz, çevirmenlerimiz, kitabevlerimiz, bayilerimiz ve okurlarımızla hayallerimizi birlikte büyütüyoruz. Yazarından editörüne, çizerinden okuruna, öğrencisinden öğretmenine yıllardır hep birlikte kalem tutuyoruz" dedi.

Firmaya dair açıklamalarda bulunan Çam, "Tudem'in yayımladığı kitaplardan 34'ü toplam 19 dile çeviriliyor. Tudem Edebiyat markasıyla kitap okumayı çocuklar için gündelik hayatın bir parçası kılmayı; Uçanbalık markasıyla okul öncesi dönemdeki çocukları kitaplarla buluşturmayı; Delidolu markasıyla dünya edebiyatındaki eserleri yetişkin okurlara sunmayı amaçlıyor. Desen markasıyla da '9. Sanat' olarak nitelenen grafik roman, karikatür ve resimli kitap türlerini her yaştan okurla buluşturuyor. Tudem, bünyesindeki kitaplardan 154 tanesini e-kitap, 41 tanesini de sesli kitap olarak okuyucularıyla buluşturuyor. Öğretmenlerin işini kolaylaştırmak amacıyla da tasarladığı Tudem Dijital adlı platform, öğretmen-öğrenci-öğrenme üçgeninde başarıyı amaçlarken onbinlerce kullanıcısına 40 binin üzerinde örnek sayfa, 500'e yakın kitabın yer aldığı Kitap Rehberi, 200'e yakın kitabın Çalışma Yaprakları ve 100'e yakın kitaba ilişkin etkinlik sayfaları ile zamandan ve mekandan bağımsız bir okuma ve çalışma imkanı sunuyor. Ayrıca okuyucularının inceleyebilmesi için web sitesi üzerinden tüm kitaplarının 'tadımlık' kısımlarını okuyucuları ile paylaşıyor. Tudem Yayın Grubu, Türk çocuk edebiyatının gelişmesine katkı sunmak amacıyla tam 22 yıldır 'Tudem Edebiyat Ödülleri' yarışmasını düzenliyor ve bu alanda yeni yazarların yetişmesine olanak tanıyor. 'SEN de OKU' koleksiyonuyla ise, okuma güçlüğü çeken ve okumaya isteksiz çocuklar için hayata geçirdi. Öte yandan 200'e yakın Braille baskılı kitabıyla görme engelliler okullarındaki kütüphaneleri zenginleştirme projesine de katkıda bulunan Tudem, spora ve genç sporculara da desteğini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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