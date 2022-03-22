TSM konserine hazırlanan uluslararası lisenin öğrencilerinden nağmeler

BURSA (AA) - Bursa'daki Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören yerli ve yabancı öğrenciler, konser verebilmek için Türk Sanat Müziğinin (TSM) sevilen eserlerini ezberliyor.

Ses sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı ve okulun felsefe grubu dersleri öğretmeni Mustafa Cumhur Çankal'ın koordinasyonunda yürütülen projede 58 öğrenci yer alıyor.

Öğrenciler, okulun konferans salonunda kült olmuş (bir dönem yoğun ilgi görmüş) "Yine Bir Gülnihal", "Rüya Gibi", "Geçsin Günler Haftalar", "Gül Ağacı Değilem", "Nihansın Dideden", "Yıldızların Altında", "Katibim", "Fikrimin İnce Gülü", "Hatırla Sevgili", "İnleyen Nağmeler" gibi eserleri notalarıyla çalışıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün de destek verdiği projenin sonunda, belirlenecek tarihte koro tarafından konser verilecek.

Projenin koordinatörü ve ses sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı, AA muhabirine, okuldaki yetenekli gençlerle koro oluşturduklarını ve Türk müziğinin sevilen eserlerinin seslendirileceği konsere hazırlandıklarını söyledi.

Taşçı, "Gençlerin Türk müziği ile tanışmaları ve bu tanışma vesilesiyle birbirleriyle daha yakın kaynaşmaları bizim asıl hedefimiz. Hem Türk hem de yabancı öğrenciler bir arada müzik çalışıyorlar. Gerçekten ortaya benim tahmin ettiğimden çok daha başarılı bir sonuç çıktı." dedi.

"Nağmeleri duydukları anda şarkıları öğrenmeye başladılar"

Grubun çok zeki öğrencilerden oluştuğunu, yabancı gençleri, Türkçe konusunda bir Türk kadar şive ve vurgu açısından çok mahir olmasalar da başarılı ve gayretli gördüğünü anlatan Taşçı, şöyle konuştu:

"Türkçeyi şarkıya dönüştürdükleri zaman eksikler tamamen kapanıyor. Bir Türk'ün çok güzel şarkı söylemesi gibi buradaki gençlerin her birinden aynı sonucu elde edebiliyoruz. Dolayısıyla buna bağlı olarak birçok solist ortaya çıkarmaya karar verdik. Nağmeleri duydukları anda gençler sanki yıllardır bildikleri bir eseri öğreniyormuşçasına yüzlerine yansıyan bir mutlulukla şarkıları öğrenmeye başladılar. Hem kendime hem de bundan sonraki izleyicilerimize müziğin evrensel olduğunu ve güzel, kaliteli eserleri verdiğiniz zaman onların hemen alınabildiğini kanıtlamış oldum. Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in Türk müziğine olan katkısıyla MEB, son dönemlerde Türk müziğini tanıtma ve daha fazla kişiye sevdirmek adına projeler gerçekleştiriyor, ben de bu projelerin içinde aktif olarak yer alıyorum."

Koronun koordinatörlüğünü üstlenen Mustafa Cumhur Çankal ise 80 ülkeden gencin bir arada eğitim aldığı okulda uluslararası geçerliliği olan programların da uygulandığını anlatarak, öğrencilerin arasındaki kardeşlik bağının güçlenmesinde koronun katkısı olacağını ifade etti.

Öğrenciler projede yer almaktan mutlu

Kamerunlu 11'inci sınıf öğrencisi Bilah Ali Youenyouene, Türk müziğiyle tanışmasının, Türkçesini geliştirmek için kendisine çok faydasının olduğunu belirtti.

Ülkesine döndüğünde öğrendiklerini öğretmek de istediğini dile getiren Youenyouene, "İlk defa böyle bir projeye katılıyorum, benim için çok iyi ve önemli. Şarkların bazılarının sözlerini anlıyorum, bazılarını anlayamıyorum." ifadesini kullandı.

Aynı sınıftan İranlı Mohammadaman Armeshi de projenin kendisi için güzel bir tecrübe olduğunu kaydetti.

Şu ana kadar 7 eser ezberlediklerini belirten Armeshi, "Türkçe müzikler dinliyordum ama pop müziklerdi. Koroya katıldıktan sonra farklı şarkılar da dinliyorum, çok güzeller, insanın ruhunu besliyorlar. 'Müzik insanın ruhunu besler' diyorlar ya ona kanaat getirdim." değerlendirmesini yaptı.

9. sınıf öğrencisi İbrahim Yasir Solak ise hem kendisi hem de arkadaşları için güzel bir projede yer aldığını ifade ederek, çalıştıkları eserleri beğendiğini söyledi.