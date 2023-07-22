TRT Yapımı 'Komşuluk Halleri' Film Gösterildi

TRT 12 Punto kapsamında, Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic imzasını taşıyan, TRT yapımı 'Komşuluk Halleri' filmi gösterildi. Film, Kovid-19 dönemindeki karantinada ortaya çıkan bir hikayeyi anlatıyor. Gösterimde izleyicilerin sorularını yanıtlayan Tanovic, filmin çekimlerine salgın sürecinde başladıklarını ve insanları eğlendirmek istediklerini belirtti. Ayrıca, filmde ünlü müzisyen Goran Bregoviç'in yer almasından da mutluluk duyduğunu ifade etti.

TRT 12 Punto kapsamında, Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic imzasını taşıyan, TRT yapımı "Komşuluk Halleri" filmi gösterildi.

Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT'nin bu yıl beşinci kez düzenlediği senaryo geliştirme ve ortak yapım platformunun açık hava etkinliği, Feriye Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Gösterimin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayan Danis Tanovic, filmin hikayesinin Kovid-19 dönemindeki karantinada ortaya çıktığını söyledi.

Tanovic, çekimlere de salgın sürecinde başladıklarını belirterek, "Çekimlere başlamadan 7 gün önce Saraybosna'da salgın en yüksek seviyesine çıkmıştı, bu yüzden çekebileceğimizden emin değildik. O yüzden oyunculara, 'maske takmak isteyen varsa takabilir' dedim. Yani film çekmeyi seviyoruz ama insanların ölmesini de istemeyiz tabii ki. Sadece insanları eğlendirmek, güldürmek istedik." dedi.

Film çekmenin kendisi için aynı zamanda bir yolcuğa çıkmak olduğuna işaret eden usta yönetmen, "Yani önceden bulunmadığım yerlere gitmek isterim. Film çekmeyi de daha önce hiç gitmediğim topraklara gidiyormuşum gibi hissettiğim bir yolculuğa benzetiyorum." ifadesini kullandı.

Tanovic, Goran Bregoviç'in filmde yer almasından mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Goran ile çok eski arkadaşız. Filmde ünlü birini oynatmam gerekiyordu. Arayıp sordum o da kabul etti. Saraybosna küçük bir şehir, herkes herkesi tanır. Biz de Goran ile yaklaşık 30 yıllık arkadaşız." diye konuştu.

Filmin mizahının, Balkan coğrafyasında çok iyi anlaşıldığına değinen Tanovic, "Buradaki tepkilerden öyle zannediyorum ki Türkiye izleyicisi için de benzer etkiyi alabildik. Bundan dolayı çok memnun oldum." sözlerini sarf etti.

Bosnalı yönetmen, filme katkı sundukları için TRT'ye de teşekkür ederek, "Ekip ya da oyuncular konusunda genellikle çok değişiklik yapmam, çoğunlukla tanıdığım ekiplerle çalışmayı severim, ama projeye göre de değişiyor tabii. Ayrıca daha önce de söylediğim gibi Saraybosna çok büyük bir yer değil, çok fazla seçeneğimiz de yok zaten." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl beşincisi düzenlenen 12 Punto, yarın akşam düzenlenecek kapanış töreninin ardından son bulacak.