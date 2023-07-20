TRT, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla 'TRT Sanatçıları Şehir Konserleri' düzenledi. Her hafta farklı bir şehirde, halka açık ve ücretsiz düzenlenecek konserlerin programı belli oldu. Konserler Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve çoksesli müzikler müdürlüklerinde görevli TRT ses ve saz sanatçıları tarafından gerçekleştirilecek.

TRT, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" düzenledi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, her hafta farklı bir şehirde, halka açık ve ücretsiz düzenlenecek konserlerin programı belli oldu.

Her cumartesi 21.00'de başlayacak konserler 22 Temmuz'dan itibaren Kayseri, Van, Trabzon, Konya, İzmir ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.

Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve çoksesli müzikler müdürlüklerinde görevli TRT ses ve saz sanatçıları sahne alacağı konserler TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme'den canlı yayınla izleyici ve dinleyicilerle buluşacak.