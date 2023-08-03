TRT Ortak Yapımı Bulmaca Kulesi 2 Filminin Müzikleri Çocukların İlgi Odağı Oldu

Mert, Aslı ve Can'ın Bulmaca Kulesi'ndeki eğlenceli serüvenlerini konu alan TRT ortak yapımı 'Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş' filminin müzikleri, filmi izleyen çocukların ilgi odağı oldu. Film için bestelenen şarkılar, klipleriyle filmi renklendirmenin yanı sıra izleyici çocuklarla karşılıklı etkileşim sağlaması için dans koreografisiyle süslendi. Ayrıca çocukların şarkı sözlerini kolay ezberlemesi ve eşlik edebilmesi için kliplere kareoke altyazıları eklendi.

Mert, Aslı ve Can'ın Bulmaca Kulesi'ndeki eğlenceli serüvenlerini konu alan TRT ortak yapımı "Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş" filminin müzikleri, filmi izleyen çocukların ilgi odağı oldu.

Film için bestelenen "Yedi Katlı Dondurma", "Bir Takım Gibi", "Asa" ve "İşte Büyük İskender" şarkıları, klipleriyle filmi renklendirmenin yanı sıra izleyici çocuklarla karşılıklı etkileşim sağlaması için dans koreografisiyle süslendi.

"Yedi Katlı Dondurma" ve "Bir Takım Gibi" şarkılarının kliplerinde, taklit model (mockup) tekniğiyle gerçek dansçıların hareketleri film karakterlerine aktarıldı.

Ayrıca çocukların şarkı sözlerini kolay ezberlemesi ve eşlik edebilmesi için kliplere kareoke altyazıları eklendi.

Çocuklar dans hareketlerini yapmaya çalıştı

AA muhabirine açıklamada bulunan yapımcı Ahmet Erdal, "Filmi izleyen çocuklar çok beğendi, çok sevdi. Salonda şarkıya eşlik ettiler. Alkışlarıyla, ayaklarıyla tempo tuttular." dedi.

Erdal, gösterimler sırasında bazı çocukların koltukların arasında dans hareketlerini yapmaya çalıştığını aktardı.

Vizyona 28 Temmuz'da giren "Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş"; Mert, Aslı ve Can'ın Bulmaca Kulesi'ndeki eğlenceli serüvenlerini konu alıyor.