TRT'nin yeni dizisi Kapı'nın çekimleri tamamlandı

TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'nin yeni dizisi Kapı'nın çekimleri tamamlandı. Başrollerini Jessica May, Müfit Kayacan, Hasan Denizyaran ve Tuğba Daştan'ın paylaştığı dizi, Alesia'nın hikayesini anlatıyor. Dizinin senaryosunu Zeynep Yıldız ile Rıfat Süha Koçoğlu üstlendi, yönetmenliğini Yunus Nihat Özcan yaptı.

TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'nin yeni dizisi "Kapı"nın çekimleri tamamlandı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, CineGenna Pictures tarafından hayata geçirilen ve yapımcılığını A. Selim Tuncer'in üstlendiği dizide başrolleri Jessica May, Müfit Kayacan, Hasan Denizyaran ve Tuğba Daştan paylaştı.

Doğduğu ancak tanımadığı topraklara annesi Eleni'nin tabutuyla yolculuk eden Alesia'nın hikayesinin işlendiği dizi 10 bölüm olarak kurgulandı.

Serdar Deniz, Dost Elver, Kurtuluş Şakirağaoğlu, Ece Miray Okur, Ercü Turan ve Dilek Türker'in de rol aldığı yapımda, Perihan Savaş, Burak Hakkı ve Neslihan Acar ise konuk oyuncu olarak yer aldı.

Senaryosunu Zeynep Yıldız ile Rıfat Süha Koçoğlu'nun üstlendiği dizinin senaryo proje danışmanlığını Nilüfer Gülata, yönetmenliğini Yunus Nihat Özcan üstlendi. Müziklerini Mustafa Yazıcıoğlu hazırladı.

Dizinin hikayesi kısaca şöyle:

"Küçük kızıyla İstanbul'dan Paris'e göç eden ve yıllar sonra orada hayata gözlerini yuman Eleni, Türkiye'ye bir gün dönme umuduyla Davut'a Kapı adlı oteli emanet eder. Kar amacını gütmeyen, insanlara yardım etmeye, kötülükleri ortadan kaldırmaya odaklı otel, tehdit altındadır. Tehditler karşısında bir arada durmaya çalışan insanlar ibret dolu bir mücadele verir. Öfkeyle aşk, sırlarla sarsıcı gerçekler iç içe geçerken, kötülüğe karşı kültürleri aşan bir iyilik yarışının sıra dışı hikayesi gözler önüne serilir."