TRT'nin Mevlana Celaleddin-i Rumi dizisi Saraybosna Film Festivali'nde prömiyer yapacak

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Mevlana Celaleddin-i Rumi dizisi, 29. Saraybosna Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak. Dizinin başrollerinde Bülent İnal, Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, Devrim Özkan, Mehmet Ali Nuroğlu, Mert Turak ve Nilay Deniz yer alıyor.

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan "Mevlana Celaleddin-i Rumi" dizisi, dünya prömiyerini "29. Saraybosna Film Festivali"nde (SFF) yapmaya hazırlanıyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 11-18 Ağustos'ta düzenlenecek festival kapsamında başrollerinde Bülent İnal, Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, Devrim Özkan, Mehmet Ali Nuroğlu, Mert Turak ve Nilay Deniz'in yer aldığı Rumi dizisi izleyiciyle buluşacak.

Büyük İslam alimi Mevlana'nın yaşadığı dönemi anlatan dizinin ilk bölümü, 12 Ağustos'ta Saraybosna Ulusal Tiyatrosu'nda gösterilecek.

Yapımcılığını Kerim Ayyıldız, proje tasarımını Ahmet Okur, yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Ali Aydın ve Fatma Berra Mete kaleme aldı.

Festivalde 49 film yarışacak

SFF'de uzun metrajı film, kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri kategorilerinde 49 film, "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için yarışacak.

SFF yetkililerinden Elma Tataragic, "uzun metrajlı film" kategorisinde yer alan filmlerden 2'sinin dünya prömiyerini, 5 filmin de bölgesel prömiyerini yapacağını belirtti.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenmeye başlayan Saraybosna Film Festivali, çeyrek asırlık tarihi boyunca dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

SFF'ye bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü çok sayıda isim katıldı.

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