TRT'nin 12 Punto etkinliğinde Bölgede Ortak Yapım Olanakları paneli düzenlendi

TRT'nin bu yıl 5'inci kez düzenlediği senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu '12 Punto' kapsamında 'Bölgede Ortak Yapım Olanakları' başlıklı panel düzenlendi. Panelde Karadağ, Slovenya, Hırvatistan ve Sırbistan'dan film merkezlerinin yöneticileri, sektöre, sinemaya ve festivallerinin başvuru süreçlerine dair bilgiler verdi.

TRT'nin bu yıl 5'inci kez düzenlediği senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto" kapsamında "Bölgede Ortak Yapım Olanakları" başlıklı panel düzenlendi.

Feriye'de gerçekleştirilen etkinlikte, Karadağ, Slovenya, Hırvatistan ve Sırbistan'dan film merkezlerinin yöneticileri, sektöre, sinemaya ve festivallerinin başvuru süreçlerine dair bilgiler verdi.

Panelde konuşan Karadağ Film Merkezi Direktörü Aleksandra Bozovic, Karadağ Film Merkezi'nin çok yeni bir kamu kurumu olduğuna dikkati çekerek, "Bu zamana kadar film yapımlarına 6 milyon Avro fon sağladık. 175'e yakın projeye destek olduk." dedi.

Bozovic, sinemacıları sinematografi ve senaryo geliştirme gibi tüm aşamalarda desteklemeye çalıştıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balkanlar bölgesi ile iletişim halindeyiz. Sırbistan ve Hırvatistan bizim için önemli. Umarım bu çok iyi bir fırsat olur. Türk film temsilcileri ile görüştük. Türk film endüstrisinden insanların önünde olmak ve onların projelerine şahit olmak çok önemli. Bizim yolculuğumuz yeni başladı. Uzun ve kısa metraj filmleri, belgesel ve animasyonları da destekliyoruz. Her sene 4 ila 17 arasında projeye destek oluyoruz. İçeriğin nitelikli olması ve hikaye bizim için çok önemli."

"Hırvatistan filmlerini tanıtmak için çok gayret ediyoruz"

Slovenya Film Merkezi Direktörü Natasa Bucar, kuruluş amaçlarının Slovenya'daki bağımsız film yapımcılarına fon sağlamak olduğuna işaret ederek, "Yıllar içinde bundan fazlası haline geldi. Ortak yapımlara fon sağlamaya başladık. 2010'dan itibaren televizyon dizilerine ve akademi çalışmalarına da fon sağlıyoruz. Görsel ve işitsel dünyaya dair her şey Slovenya Film Merkezi tarafından sağlanıyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'den projeleri de desteklemek istediklerini vurgulayan Bucar, ortak yapımlar konusunda yılda 2 kez başvuru açtıklarını ifade etti.

HIrvatistan Film Merkezi Direktörü Maja Vukic de başlarda sadece yapımlara destek olduklarını belirterek, "Daha sonra ortak yapım ve gelişim halindeki yapımlara da destek olmaya başladık. Festivallere ve eğitimlere de fon sağlıyoruz. Hırvatistan filmlerini tanıtmak için çok gayret ediyoruz. Türkiye'deki yapımcılarla ortaklık kurmak bizim açımızdan çok önemli." açıklamasını yaptı.

Sırbistan Film Merkezi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Una Domazetoski ise her kategoride ortak yapım başvurularına açık olduklarını ifade ederek, Sırbistan Film Merkezi'nin ortak yapım desteklerine her yıl 2 defa başvuru imkanı olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar ortak yapım marketleri ve benzeri konulara dair panelistlere sorular sordu.

12 Punto kapsamında etkinlikler 23 Temmuz'a kadar Feriye Sineması'nda devam edecek.