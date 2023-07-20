TRT'nin 12 Punto Etkinliği Ortak Yapım Marketleriyle Buluşma Paneli Düzenlendi

TRT'nin bu yıl 5'inci kez düzenlediği senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu '12 Punto' kapsamında 'Ortak Yapım Marketleriyle Buluşma' paneli düzenlendi. Panelde, farklı ülkelerin endüstri yöneticileri, sinemaya ve festivallerinin başvuru süreçlerine dair bilgiler verdi.

TRT'nin bu yıl 5'inci kez düzenlediği senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto" kapsamında "Ortak Yapım Marketleriyle Buluşma" paneli düzenlendi.

Feriye'de gerçekleştirilen etkinlikte, farklı ülkelerin endüstri yöneticileri, sektöre, sinemaya ve festivallerinin başvuru süreçlerine dair bilgiler verdi.

Saraybosna Film Festivali Cinelink Direktörü Amra Baksic Camo, festival olarak 20 yıl önce ortak yapım desteği vermeye başladıklarını belirterek, " Balkanlar'daki savaş yüzünden sinema endüstrisi birbirinden çok kopuktu. Ortak yapım konusunda iş birliği yapabilmek çok kolay değildi. İlk fikir insanların tanışacağı bir yer olmasıydı. Aynı dili konuştuğumuz coğrafyayla başlayarak zaman içinde verdiğimiz destekleri genişlettik." dedi.

Camo, TRT 12 Punto ve Köprüde Buluşmalar gibi sinema sektörüne yönelik gelişim etkinliklerinin Türk sinemasına büyük katkı sunduğuna dikkati çekerek, "Bizim de festival olarak bölgesel yetenek bulma çabalarımız var. Projeleri seçtiğimiz belli bir süreç var ve sinema endüstrisinin içinde bölgeyi temsil etmek istiyoruz. Uluslararası dağıtıma uygun projeleri desteklemeyi de önemsiyoruz." diye konuştu.

"Büyük festivallerde bazı projeleri kesip atmanız gerekiyor"

Karlovy Vary Film Festivali Endüstri Ofisi Direktörü Hugo Rosak, sinemacıların ortak yapım piyasalarını bir iş birliği toplantısı olarak gördüklerine söyleyerek, doğru projeyi belirlemek için bir elemenin içinde olduklarını bilmeleri gerektiğini ifade etti.

Rosak, projelerin potansiyelinin belirlenmesinin de en zor kısım olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Özellikle büyük festivallerde bazı projeleri kesip atmanız gerekiyor. Geliştirme aşamasında olan projelerle ortaklık yapıyoruz. Sunulan projelerin belli kılavuzlar doğrultusunda gelişimini sağlıyoruz. Sayıyı sınırlı tutuyor ve doğru ortakları bulmaya çalışıyoruz. Buna başvurmak isteyenler eylül ayında gerçekleştirilecek programımıza katılabilirsiniz."

"Esasen yaptığımız iş ön ve son eleme yaparak projeleri filtrelemek"

Tallinn Black Nights Film Festivali Endüstri Direktörü Marge Liiske de ortak yapım desteğini projelere katkı yapıp yapamayacaklarına göre belirlediklerini ifade etti.

Liiske, sözlerine şöyle devam etti:

"Masanın bir kısmında ürünler var, diğer tarafında ise fon sağlayanlar var. Bazen proje arıyorlar ve hemen destek olmak istiyorlar. Esasen yaptığımız iş ön ve son eleme yaparak projeleri filtrelemek. Küçük ve orta büyüklükteki ülkelere daha çok odaklanıyoruz. Başka ülkelerden de ortak yapımcı arayan projeler gelirse onların da projelerini kabul ediyoruz. Bir toplantı yapıyoruz ve uluslararası hale getirmek için çalışıyoruz."

Cannes Film Festivali Programlar ve Eğitimler Direktörü Aleksandra Zakharchenko, Marche du Film'in geleneksel anlamda bir ortak yapım marketi olmadıklarına işaret ederek, "Biz yapımcılara önemli konularda destek sağlamaya çalışıyoruz. Son dönemde Ukraynalı yapımcıları desteklemek istiyoruz, onlara odaklandık. Farklı konularda ortak yapımları tanıtmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

When East Meets West Direktörü Alessandra Gropplero ise sinema sektöründe Doğu ile Batı arasında bir köprü kurmaya çalıştıklarını anlatarak, "13. yılımızdayız ve yıllar içinde küreselleştik diyebilirim. Hedefimiz Batı ile Doğu'yu bir araya getirerek alışılmışın dışında yapımlar üretmekti. Belirli yapım stratejilerini belirli yönetmenlerle bir araya getiriyoruz. Projeleri seçerken doğru ortakları bulmak için elimizden geldiğince hassas davranıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar ortak yapım marketleri ve benzeri konulara dair panelistlere sorular sordu.

12 Punto kapsamında etkinlikler 23 Temmuz'a kadar Feriye Sineması'nda devam edecek.