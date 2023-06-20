TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş: TRT, Bellek ve Gelecek İlkeleriyle Hareket Ediyor

TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş, TRT'nin kültür birikimini, birlikteliğini ve uluslararası deneyimlerini gençlere ulaştırmaya çalıştığını belirtti. Keleş, dünyanın değişim ve dönüşüm yaşadığını vurgulayarak, TRT'nin bu değişimin bir parçası olmaya çalıştığını söyledi.

TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş, TRT'nin "bellek" ve "gelecek" ilkesi ile hareket ettiğini ve Türkiye'nin bugüne kadar tüm kültür birikimini, birlikteliğini ve uluslararası deneyimlerini gençlere ulaştırmaya çalıştığını belirtti.

"Next by TRT World Forum" programı kapsamında basına açıklamalarda bulunan Keleş, bu etkinliği 2'nci kez düzenlediklerini söyledi.

Keleş, dünyanın çok ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşadığını dile getirerek, TRT'nin hem kendi içinde hem de uluslararası arenada bu değişimin bir parçası olmaya çalıştığını vurguladı.

Next by TRT World Forum'un bundan sonra da devam edeceğini dile getiren Keleş, bir kamu yayıncısı olan TRT'nin dünyada yaşanan değişimleri, yenilikleri ve geleceği yakalamak zorunda olduğunun altını çizdi.

Keleş, şu ifadeleri kullandı:

"TRT, hem bellektir hem gelecek. Sayın Genel Müdür'ümüz Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı bunu özellikle çok kullanıyor. Next de bunu yapıyor aslında. Yani bellekle TRT'nin oluşturmuş olduğu bugüne kadarki hem kültürü hem birlikteliği hem de uluslararası deneyimlerini gelecek olan gençlerimizle buluşturuyor."