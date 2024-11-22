Troya Müzesi'nde 'Devralma Günü' Etkinliği

Dünyada ilk kez 2010'da İngiltere'de ortaya çıkan, "devralma günü" olarak bilinen "Museum Takeover Day" etkinliği kapsamında bir grup çocuk, Troya Müzesi'nde görevlilerin yaptıkları işleri yürüttü.

Sabah aileleriyle müzeye gelen 8 ila 12 yaşlarındaki 16 çocuk, görevlilerin yönlendirmeleriyle mesai birimlerine yönlendirildi. "Müzeyi ele geçirdik" anonsu yapan öğrenciler, müze müdürü, güvenlik görevlisi, restoratör, arkeolog ve kafe sorumlusu olarak görevlerine başladı.

Müdürlük görevini üstlenen Kumkale Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Lisa Meran Polat, gazetecilere, etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Rehber olarak görev yapan 8 yaşındaki Bulut Asilkan da ziyaretçilere Pers döneminden kalma lahit hakkında bilgi verdiğini ifade etti.

???????Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük ise etkinlik kapsamında müze çalışanlarının yaptığı tüm görevlerin bir günlüğüne çocuklara devredildiğini bildirdi.

Müzelerin sadece saklama ya da sergileme mekanları olmadığını, okul dışı öğrenme alanları arasında yer aldığını dile getiren Gölcük, şöyle konuştu:

"Londra'dan partner bir müze bulduk ve 'Takeover Day' uygulamasına geçen sene kasım ayında başladık. Sosyal medyadan çağrıya çıktık. Türkiye'nin dört bir yanından çocuklar bu sene motivasyon mektuplarını bizlerle paylaştı. Çocuklardan müze müdürü, kafe sorumlusu, rehber, arkeolog olmak isteyen ve bizimle çalışmak isteyenlerden bu mektupları topladık. Bir gün önce oryantasyon eğitimi yaptık. Çocuklara bu meslekleri tanıttık. Ardından hangi meslekleri yapacaklarını belirledik.

Çocuklar neden müzeyi devralıyor? Kültür mirası sevgisini aşılamanın temel yollarından biri bu uygulama. İkincisi, çocuklara sorumluluk almayı öğreten, onlara özgüven veren, yaratıcı düşünmeyi aşılayan bir eğitim uygulaması. Troya Müzesi bunu Türkiye'de yapan ilk kamu müzesi oldu. Bu uygulamada ikinci yılımız. Çocuklar görevleri yaptıkları süre boyunca mutlular, özgüvenliler. Müzeyi çocuklara devretmekten oldukça mutluyuz."