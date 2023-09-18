Troya Kültür Yolu Festivali'ne 1 Milyon 183 Bin Ziyaretçi Katıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'ne 9 günde 1 milyon 183 bin ziyaretçi katıldığını duyurdu. Festival boyunca birçok etkinlik ve sergi gerçekleştirildi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'ne 9 günde 1 milyon 183 bin ziyaretçi katıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ilk kez 2021 yılında İstanbul Beyoğlu'nda başlatılan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, bu yıl 11 şehirde düzenleniyor. Nevşehir, Erzurum ve Trabzon'un ardından 4'üncü şehir Çanakkale'de 9-17 Eylül'de Troya Kültür Yolu Festivali düzenlendi. 9 gün süren festivale,1 milyon 183 bin ziyaretçi katıldı. Festival boyunca 40'tan fazla noktada, 500'den fazla etkinlik gerçekleştirildi. Anadolu Hamidiye Tabyası'nda her akşam düzenlenen konserlerde; Ferhat Göçer, Anadolu Ateşi, Resul Dindar, Uğur Aslan, Sinan Akçıl, Gökhan Tepe, Murat Dalkılıç, Simge Sağın, Fatma Turgut hayranları ile bir araya geldi.

KAPANIŞI FATMA TURGUT YAPTI

Festivalin son günü düzenlenen Fatma Turgut konserine vatandaşlar ilgi gösterdi. Turgut, kuliste yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birindeyiz. Sevenlerimle Çanakkale'de buluşuyor olmak beni çok heyecanlandırıyor. Sahne muazzam. Hem şartlarımız hem çıktığımız sahnelerimiz çok güzel. Her şey saat gibi işliyor" dedi.

Festival boyunca, Devrim Erbil'in Renkleri Sergisi, Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi, Kanatlı Sözler-İzler, Sentez İzler Karma Sergisi, Atatürk'ün Sonsuzluk Yolculuğu gibi sergiler sanatseverlerle buluştu. 'Otizimli Yetenekler', 'Bir Napoli Akşamı' ve 'Vivaldi Dört Mevsim' konserleri, 'Carmen' bale gösterisi de sahnelendi. Festivalde çocuklara yönelik de birçok etkinlik ve çocuk tiyatroları sergilendi.

ANKARA VE GAZİANTEP'TE DEVAM EDİYOR

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, 16 Eylül'de başlayan GastroAntep Kültür Yolu Festivali ve Başkent Kültür Yolu Festivali ile Gaziantep ve Ankara'da devam ediyor. Konya'da düzenlenecek Mistik Müzik Festivali 23-30 Eylül'de, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 30 Eylül-15 Ekim'de, Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali 14-22 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak. 28 Ekim-5 Kasım'da İzmir Efes Kültür Yolu Festivali, 4-12 Kasım'da da Antalya Kültür Yolu Festivali düzenlenecek. (DHA)