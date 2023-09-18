Troya Kültür Yolu Festivali'ne 1 Milyon 183 Bin Ziyaretçi Katıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'ne 9 günde 1 milyon 183 bin ziyaretçi katıldığını duyurdu. Festival boyunca birçok etkinlik ve sergi gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda 9-17 Eylül tarihlerinde düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'ne 1 milyon 183 binin üzerinde ziyaretçi katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık tarafından ilk kez 2021 yılında İstanbul Beyoğlu'nda başlatılan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanat coşkusunu doruğa çıkartıyor.

Geçen yıl 5 ayrı kentte düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri, bu sene 11 ayrı şehri binlerce etkinlikle bir cazibe merkezine dönüştürüyor.

Bu seneki festivallerin dördüncü durağı Troya Kültür Yolu Festivali, 9-17 Eylül tarihlerinde "destanlar kenti" Çanakkale'de gerçekleştirildi. Konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden opera ve baleye, söyleşilerden atölye çalışmalarına, çocuklara özel aktivitelerden dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinlikle Çanakkale adeta kültür ve sanata dair pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çanakkale'de 9 gün süren festivale,1 milyon 183 binin üzerinde ziyaretçi katıldı.

Rock müzik sanatçısı Fatma Turgut, festivalin son gününde konser verdi. Anadolu Hamidiye Tabyası'nda sahne alan Turgut, hayranlarına muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Konser öncesinde kuliste bir değerlendirme yapan Turgut, "Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birindeyiz. Sevenlerimle Çanakkale'de buluşuyor olmak beni çok heyecanlandırıyor. Sahne muazzam. Hem şartlarımız hem çıktığımız sahnelerimiz çok güzel. Her şey saat gibi işliyor." dedi.

Festivalin son günü renkli görüntülere de sahne oldu. Sultan papağanıyla festival alanına gelen bir çocuk, katılımcıların ilgisiyle karşılaştı. Azerbaycan'dan gelen bir ziyaretçi de festivali eşine doğum günü hediyesi olarak sundu.

40 noktada 500 etkinlik

Troya Kültür Yolu Festivali boyunca 40'tan fazla noktada, 500'den fazla etkinlik gerçekleştirildi. Anadolu Hamidiye Tabyası'nda her akşam konser etkinliği düzenlendi. Ferhat Göçer, Anadolu Ateşi, Resul Dindar, Uğur Aslan, Sinan Akçıl, Gökhan Tepe, Murat Dalkılıç, Simge Sağın, Fatma Turgut sevenlerine şarkılarını seslendirdi.

"Devrim Erbil'in Renkleri", "Eskizden Piksele Dijital Sanat", "Kanatlı Sözler-İzler", "Sentez İzler Karma Sergisi", "Atatürk'ün Sonsuzluk Yolculuğu" gibi sergiler, festival kapsamında sanatseverlerle buluştu.

"Otizmli Yetenekler", "Bir Napoli Akşamı" ve "Vivaldi Dört Mevsim" konserleri, "Carmen" bale gösterisi, festivalin renkli tınıları oldu. Gelibolu Mevlevihanesi'nde postnişin Kamil Eren Erkmenkul ile "Safer Aşı Usulü ve Mevlevi Ayin-i Şerifi" yapıldı.

Festivalde çocuklar da unutulmadı. Birçok farklı etkinlik ve maskotlu tiyatrolar çocukları mutlu etti.

Şehir merkezli festivaller

Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyanın en kapsamlı kültür ve sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'ni hayata geçiriyor.

Şehir merkezli festivallerde; sanat, zanaat, gastronomi, sohbet, gösteri, eğlence gibi etkinlikler, şehrin nefes aldığı mekanlarda her yaştan sanatseverle buluşuyor.

Festivaller ile Türkiye'nin değerlerini mimarlık, tarih, kültür ve sanat yoluyla pekiştirmeyi amaçlayan bakanlık, şehirlerin marka değerlerine de katkı sağlıyor.

Beyoğlu'nda başladı

2021'in Ekim ayında İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlayan, 2022'de İstanbul'un yanı sıra Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya ile devam eden festivaller bu sene 11 ayrı ilde düzenleniyor.

Konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere kadar binlerce etkinliğe ev sahipliği yapan festivaller bu sene Çanakkale'nin yanı sıra Nevşehir, Trabzon ve Erzurum'da sona erdi.

Ankara ve Gaziantep festivalleri devam ediyor

16 Eylül'de başlayan GastroAntep Kültür Yolu Festivali 24 Eylül'e kadar, 16 Eylül'de başlayan Başkent Kültür Yolu Festivali de 1 Ekim'e kadar devam edecek.

Konya'da düzenlenecek Mistik Müzik Festivali 23-30 Eylül'de, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 30 Eylül-15 Ekim'de, Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali 14-22 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak. 28 Ekim-5 Kasım 2023 tarihlerinde İzmir Efes Kültür Yolu Festivali, 4-12 Kasım 2023 tarihlerinde de Antalya Kültür Yolu Festivali düzenlenecek.