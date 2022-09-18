ÇANAKKALE - Troya Kültür Yolu Festivali'nde çocuk etkinlikleri düzenlendi Kültür Sanat Haberleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nde çocuklar için eğlenceli programlar organize edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nde çocuklar için eğlenceli programlar organize edildi. Festival kapsamında kentin 41 noktasında 112 farklı etkinlik yapılıyor. Binden fazla sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklara özel hazırlanan programlar da ilgi görüyor. Anadolu Hamidiye Tabyası'nda tiyatro, drama ve pandomim atölyesine katılan çocuklar, Çanakkale Güzel Sanatlar Galerisi'nde "Minik Eller Sanat Atölyesinde Buluşuyor" başlıklı etkinlikte ebru ve hat atölyelerine iştirak etti, "Küçük Prenses" oyununu izledi. Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesi'nde çocuk edebiyatının önde gelen isimlerinden Tülin Kozikoğlu ve kitap çizeri Murat Kalkavan minik okurlarıyla buluştu. Festival kapsamında TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın sahne şovu "Grup Rafadan", Troya Atı Açık Hava Sahnesi'nde çocuklara gösteri sundu. Kültür Sanat Kaynak: AA / Burak Akay Çanakkale Türkiye Çocuk Kültür Sanat Güncel Haberler

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