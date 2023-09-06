Troya Kültür Yolu Festivali Çanakkale'de başlıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 4'üncü durağı Troya Kültür Yolu Festivali ile Çanakkale oldu.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, 5 Ağustos'ta Kapadokya'da başlayıp, Trabzon Sümela ve Erzurum Palandöken ile devam etti. Bugüne kadar 3 şehir, 107 mekanda 1200'den fazla etkinliğin yer aldığı ve 4 milyona yakın kişinin katıldığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nde 4'üncü durak, 9-17 Eylül'de Çanakkale'de yapılacak olan Troya Kültür Yolu Festivali oldu. Geçen yıl ilk kez yapılan ve bu yıl 9 gün sürmesi planlanan Troya Kültür Yolu Festivali, kentin dört bir yanında düzenlenecek konser, sergi ve çeşitli sanat dallarının gösterilerinden oluşacak. 40'tan fazla noktada, 500'den fazla etkinlik gerçekleşecek.

KONSER VE SERGİ PROGRAMLARI

Festival kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde, her akşam saat 21.30'da konser programları olacak. Konserlerin açılışını, 9 Eylül Cumartesi akşamı Ferhat Göçer yapacak. 10 Eylül'de Anadolu Ateşi, 11 Eylül'de Resul Dindar, 12 Eylül'de Uğur Aslan, 13 Eylül'de Sinan Akçıl, 14 Eylül'de Gökhan Tepe, 15 Eylül'de Murat Dalkılıç, 16 Eylül'de Simge Sağın, 17 Eylül'de ise Fatma Turgut sahne alacak. Troya Kültür Yolu Festivali süresince; Devrim Erbil'in Renkleri Sergisi, Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi, Kanatlı Sözler-İzler, Sentez İzler Karma Sergisi, Atatürk'ün Sonsuzluk Yolculuğu gibi sergiler, sanatseverlerle buluşacak.