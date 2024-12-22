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Trevi Çeşmesi Yeniden Açıldı

Trevi Çeşmesi Yeniden Açıldı
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İtalya'nın Roma kentindeki sembolik yapılarından Trevi Çeşmesi, bakım ve onarım çalışmalarının ardından tekrar ziyarete açıldı. Çalışmalar, AB'den alınan toparlanma fonuyla finans edildi ve çeşmenin daha iyi görünmesi sağlandı. Şimdi 400 kişi giriş yapabilecek ve giriş ücreti alınmayacak.

İtalya'nın başkenti Roma'nın simge yapılarından Trevi Çeşmesi (Fontana di Trevi), kapsamlı bakım çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Roma'ya gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği noktaların başında gelen Trevi Çeşmesi'nde ekim ayında başlayan bakım, onarım ve temizlik çalışmaları sona erdi.

Çalışmalar sırasında ziyaretçilerin ilgisini kaybetmemesi için geniş havuzu üzerine portatif yürüyüş yolu da yapılan tarihi çeşme, bugün yeniden açılarak eski ihtişamlı günlerine geri döndü.

Bakım çalışmalarının ardından Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, burada basına yaptığı açıklamada, "Bu gerekli ve önemli bir müdahale idi. Şimdi mermerin renklerini daha iyi görebiliyoruz." dedi.

Başkan Gualtieri, bundan sonra çeşmenin kenarlarına oturulamayacağını da söyledi.

Gualtieri'nin fıskiyeler açılsın talimatıyla çeşmede sular yeniden akmaya başladı.

Çeşmenin açılışını yağmurlu havaya rağmen takip eden çok sayıda ziyaretçi, suların yeniden akmasını alkışlarla karşıladı.

Bu arada, Roma Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 3 ay süren çalışmaların 327 bin avroya mal olduğu, çalışmaların, İtalya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) Kovid-19 salgını sonrasında temin ettiği toparlanma fonundan finanse edildiği ifade edildi.

Açıklamada, tarihi yapı önündeki aşırı kalabalığı önlemek için çeşmeye girişlerin sınırlandırılacağı, aynı anda 400 ziyaretçinin girişine izin verileceği ve şu aşamada ziyaretçilerden giriş ücreti alınmayacağı belirtildi.

Sınırlı sayıda ziyaretçi kabul uygulamasının her gün sabah 09.00 ile 21.00 arasında yürürlükte olacağı, akşam 21.00'den sonra bir sınırlama olmayacağı kaydedildi.

Trevi Çeşmesi, 10 yıl aradan sonra ilk kez bu denli kapsamlı bakımdan geçti

18. yüzyılda dönemin Papası 12. Klement'in açtığı yarışmayı kazanan İtalyan mimar Nicola Salvi'nin, Poli Sarayı'nın bir cephesine yaptığı geç barok dönem mimarisinin örneklerinden sayılan Trevi Çeşmesi, en son 2014'te ciddi ve geniş kapsamlı restorasyondan geçmişti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Kültür Sanat
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